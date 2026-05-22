America’s Cup, al via su Sky le regate preliminari

Otto imbarcazioni si sfideranno nella PR1 in Sardegna

Per quattro giorni, le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste le spettacolari imbarcazioni AC40 monotipo, capaci di superare i 40 nodi di velocità. Gli equipaggi si affronteranno in una serie di fleet race che determineranno i due team finalisti, pronti a contendersi la vittoria nella decisiva match race. Emirates Team New Zealand, Luna Rossa e GB1 schiereranno ciascuna due imbarcazioni, Tudor Team Alinghi e La Roche Posay Racing ne schiereranno una ciascuna, mentre i challenger che si sono aggiunti in un secondo momento, Team Australia e America Racing Challenger Team USA, non parteciperanno alla regata in Sardegna.