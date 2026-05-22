America’s Cup, al via su Sky le regate preliminari

Al via la prima tappa del 'Road to Naples' per la Louis Vuitton America’s Cup: appuntamento dal 22 al 24 maggio in Sardegna, nelle acque del Golfo degli Angeli. Otto squadre si sfideranno nella regata preliminare: tre giorni da seguire live su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e su NOW
LA PRIMA VOLTA IN ITALIA DELLA LOUIS VUITTON CUP SARA' SU SKY
Torna lo spettacolo dell’America’s Cup su Sky e in streaming su NOW.
Dal 22 al 24 maggio, nel Golfo degli Angeli di Cagliari, andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della “Road to Naples 2027”, il percorso di avvicinamento alla 38^ edizione della Louis Vuitton America’s Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027.
Otto imbarcazioni si sfideranno nella PR1 in Sardegna
Per quattro giorni, le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste le spettacolari imbarcazioni AC40 monotipo, capaci di superare i 40 nodi di velocità. Gli equipaggi si affronteranno in una serie di fleet race che determineranno i due team finalisti, pronti a contendersi la vittoria nella decisiva match race. Emirates Team New Zealand, Luna Rossa e GB1 schiereranno ciascuna due imbarcazioni, Tudor Team Alinghi e La Roche Posay Racing ne schiereranno una ciascuna, mentre i challenger che si sono aggiunti in un secondo momento, Team Australia e America Racing Challenger Team USA, non parteciperanno alla regata in Sardegna.
Tutto l'evento è live su Sky
Sky Sport garantirà un’ampia copertura editoriale dell’evento, con il racconto delle regate preliminari affidato alle voci di Guido Meda, Giovanni Bruno e Flavia Tartaglini.
Sul campo si alterneranno gli inviati Valentina Caruso, nella giornata di apertura di giovedì, e Sandro Donato Grosso, da venerdì a domenica. Ampio spazio all’evento anche su Sky Sport 24, con notizie, approfondimenti, interviste e highlights, oltre che sui canali social ufficiali di @SkySport, sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.
Programmazione delle regate preliminari su Sky e NOW
VENERDÌ 22 MAGGIO
- Dalle 15: Regate preliminari – 1^ giornata su Sky Sport Uno e Sky Sport Max
SABATO 23 MAGGIO
- Dalle 15: Regate preliminari – 2^ giornata su Sky Sport Uno e Sky Sport Max
DOMENICA 24 MAGGIO
- Dalle 15: Regate preliminari – 3^ giornata su Sky Sport Uno e Sky Sport Max