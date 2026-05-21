Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

America's Cup, a Napoli altra tappa preliminare dal 24 al 27 settembre

L'ANNUNCIO

Le regate preliminari dell'America's Cup in Italia raddoppiano. Oltre alle otto regate in tre giorni che si svolgeranno nel prossimo weekend, trasmesse in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW da venerdì 22 a domenica 24 maggio, una tappa con regate preliminari si svolgerà anche a Napoli dal 24 al 27 settembre. L'annuncio è arrivato dal ministro dello sport e dei giovani Abodi

AMERICA'S CUP, LE REGATE PRELIMINARI

Nella strada che porta all'America's Cup del 2027 ci sarà, oltre a quella del prossimo weekend a Cagliari trasmessa live da venerdì 22 a domenica 24 maggio su Sky Sport Uno e Sky Sport Max, anche una tappa con regate preliminari a Napoli. Si svolgerà dal 24 al 27 settembre di quest'anno. L'annuncio è stato dato dal ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi. In acqua scenderanno le stesse barche della sfida di Cagliari, gli AC40. 

Abodi: "Con l'America's Cup Bagnoli rinasce"

"L'Italia raddoppia! La seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38th America's Cup si svolgerà nella splendida cornice di Napoli dal 24 al 27 settembre", ha scritto via social il ministro Abodi. "La città partenopea si prepara, così, a una prima prova generale nel suo affascinante specchio d'acqua, un battesimo che ha tanti significati, che dà il senso della collaborazione tra le Istituzioni e della rinascita di un luogo, Bagnoli, che da oltre trent'anni è rimasto abbandonato a sé stesso". "È anche il senso della bellezza dei luoghi che ci accolgono, di un destino annunciato perché non potevamo non rimanere in Italia". Per il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, "la scelta di programmare la regata preliminare alla fine di settembre nasce da una valutazione attenta e condivisa, fondata su visione, programmazione e buon senso: una decisione pensata per prolungare la stagione estiva, favorire una migliore gestione dei flussi nel Golfo di Napoli, consentire il completamento ottimale dei lavori di riqualificazione di Bagnoli, che stanno procedendo con grande rapidità, e generare un ulteriore impulso al turismo e all'economia del territorio".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Jacobs 3° al rientro, Dosso trionfa tra le donne

Atletica

Nel meeting di Savona il campione olimpico a Tokyo si qualifica in finale col tempo di 10''11 e...

Champions pallanuoto, i quarti di finale su Sky

guida tv

Stasera su Sky si gioca la sesta e ultima giornata dei quarti di finale della Champions League...

Ready to Play, Di Canio e Materazzi testimonial

L'EVENTO

Dopo il successo delle prime tappe, arriva a Roma il progetto della Federazione Italiana...

Brignone: "Sinner sempre n°1. Io torno al lavoro"

sci & tennis

Federica Brignone elogia Jannik Sinner dopo il trionfo agli Internazionali di Roma: "Per...

Italia-Svizzera 38-32: azzurri ai Mondiali 2027!

pallamano

Al Pala Cattani di Faenza l’Italia ha dominato il ritorno del terzo di qualificazione contro la...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS