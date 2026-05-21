America's Cup, a Napoli altra tappa preliminare dal 24 al 27 settembre

Nella strada che porta all' America's Cup del 2027 ci sarà, oltre a quella del prossimo weekend a Cagliari trasmessa live da venerdì 22 a domenica 24 maggio su Sky Sport Uno e Sky Sport Max , anche una tappa con regate preliminari a Napoli . Si svolgerà dal 24 al 27 settembre di quest'anno. L'annuncio è stato dato dal ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi . In acqua scenderanno le stesse barche della sfida di Cagliari, gli AC40.

Abodi: "Con l'America's Cup Bagnoli rinasce"

"L'Italia raddoppia! La seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38th America's Cup si svolgerà nella splendida cornice di Napoli dal 24 al 27 settembre", ha scritto via social il ministro Abodi. "La città partenopea si prepara, così, a una prima prova generale nel suo affascinante specchio d'acqua, un battesimo che ha tanti significati, che dà il senso della collaborazione tra le Istituzioni e della rinascita di un luogo, Bagnoli, che da oltre trent'anni è rimasto abbandonato a sé stesso". "È anche il senso della bellezza dei luoghi che ci accolgono, di un destino annunciato perché non potevamo non rimanere in Italia". Per il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, "la scelta di programmare la regata preliminare alla fine di settembre nasce da una valutazione attenta e condivisa, fondata su visione, programmazione e buon senso: una decisione pensata per prolungare la stagione estiva, favorire una migliore gestione dei flussi nel Golfo di Napoli, consentire il completamento ottimale dei lavori di riqualificazione di Bagnoli, che stanno procedendo con grande rapidità, e generare un ulteriore impulso al turismo e all'economia del territorio".