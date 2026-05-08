Dopo l’oro ai Mondiali a squadre nella mezza a Brasilia e il record del mondo dei 5000 indoor, Francesco Fortunato si regala un’altra vittoria in Repubblica Ceca superando la ‘target performance’ di 1h23:30 fissata per riconoscere il primo record continentale sui 21,097 chilometri, la specialità introdotta quest’anno. Gara dominata battendo di nuovo il brasiliano Caio Bonfim (1h23:40), campione mondiale e argento olimpico della 20 km, staccato di quaranta secondi ; terzo il tedesco Christopher Linke (1h23:40), ottimo quarto posto per Andrea Cosi in 1h23:59.

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Palmisano torna e stupisce subito

E poi c’è Antonella Palmisano, che nella mezza femminile era al debutto stagionale: l’azzurra chiude seconda (1h32:21) nella gara vinta dalla peruviana Kimberly Garcia (1h31:44). In attesa dell’esordio della spagnola due volte oro mondiale Maria Perez, l’azzurra avvicina il record europeo di 1h32:00 con quella che è la migliore prestazione europea dell’anno: agli Europei di agosto a Birmingham si presenterà da campionessa in carica e le premesse sono ottime.