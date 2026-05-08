A 99 giorni dal via degli Europei di Birmingham (in diretta su Sky), la marcia azzurra registra due grandi prestazioni a Podebrady: Francesco Fortunato vince con il record europeo mentre Antonella Palmisano, al debutto stagionale, chiude seconda con la miglior prestazione europea dell’anno
La marcia italiana vive una grande giornata a Podebrady, in Repubblica Ceca, con due azzurri protagonisti nella mezza maratona: Francesco Fortunato aggiunge un altro successo alla sua fantastica stagione firmando anche il primato europeo in 1h23:00, mentre Antonella Palmisano è tornata a gareggiare chiudendo seconda con il tempo di 1h32:21, miglior prestazione europea dell’anno. Di sicuro due ottimi biglietti da visita quando mancano 99 giorni agli Europei di Birmingham (da seguire tutti in diretta su Sky).
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Fortunato vince con il record europeo
Dopo l’oro ai Mondiali a squadre nella mezza a Brasilia e il record del mondo dei 5000 indoor, Francesco Fortunato si regala un’altra vittoria in Repubblica Ceca superando la ‘target performance’ di 1h23:30 fissata per riconoscere il primo record continentale sui 21,097 chilometri, la specialità introdotta quest’anno. Gara dominata battendo di nuovo il brasiliano Caio Bonfim (1h23:40), campione mondiale e argento olimpico della 20 km, staccato di quaranta secondi ; terzo il tedesco Christopher Linke (1h23:40), ottimo quarto posto per Andrea Cosi in 1h23:59.
Palmisano torna e stupisce subito
E poi c’è Antonella Palmisano, che nella mezza femminile era al debutto stagionale: l’azzurra chiude seconda (1h32:21) nella gara vinta dalla peruviana Kimberly Garcia (1h31:44). In attesa dell’esordio della spagnola due volte oro mondiale Maria Perez, l’azzurra avvicina il record europeo di 1h32:00 con quella che è la migliore prestazione europea dell’anno: agli Europei di agosto a Birmingham si presenterà da campionessa in carica e le premesse sono ottime.