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Il 126° United States Open Championship su Sky. Il terzo Major al via oggi

Golf

Appuntamento da giovedì 18 a domenica 21 giugno con il 126° United States Open Championship: su Sky e in streaming su NOW più di 40 ore di dirette

L'OPEN D'ITALIA E LO US OPEN SU SKY

Il 126° United States Open Championship di golf è su Sky, e in streaming su NOW, da giovedì 18 a domenica 21 giugno. Il terzo Major della stagione si disputa quest’anno sul percorso dello Shinnecock Hills Golf Club di Southampton, nello stato di New York; un percorso ad altissimo coefficiente di difficoltà, tra i più prestigiosi d’America, fatto di rough profondi, fairway impegnativi e fortissime raffiche di vento. Sul tee di partenza ci saranno tutti i migliori al mondo, tra cui Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick, Jon Rahm e il numero uno del ranking Scottie Scheffler. A rappresentare l’Italia il venticinquenne romano Filippo Celli, alla sua seconda partecipazione in carriera in un Major. 

Su Sky Sport Golf più di 40 ore di diretta

Saranno più di 40 le ore di diretta su Sky Sport Golf e, nelle quattro giornate di gara, si alterneranno al commento Michele Gallerani, Massimo Scarpa, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni; tutti gli approfondimenti in studio saranno a cura di Francesca Piantanida. Nella Casa dello Sport ampia copertura dello US Open di golf, con notizie e highlights anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la sezione premium di SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Approfondimento

L’inferno elegante dello US Open di golf

La programmazione dello US Open 2026 su Sky e NOW

Giovedì 18 giugno

  • Dalle 13.30 alle 1.30: su Sky Sport Golf. Telecronaca di Michele Gallerani, Massimo Scarpa, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni

Venerdì 19 giugno

  • Dalle 13.30 alle 1.30: su Sky Sport Golf. Telecronaca di Michele Gallerani, Massimo Scarpa, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni

Sabato 20 giugno

  • Dalle 17 alle 2.00: su Sky Sport Golf. Telecronaca di Michele Gallerani, Massimo Scarpa, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni

Domenica 21 giugno

  • Dalle 17 alle 2.00 (studio alle 16:45): su Sky Sport Golf. Telecronaca di Michele Gallerani, Massimo Scarpa, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni

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