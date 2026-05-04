A Roma i campioni del tennis danno il via alla grande estate italiana della Casa dello Sport di Sky con più di 90 appuntamenti e oltre 6.800 ore di eventi live. Quattro Europei (nuoto, atletica e i due di Eurovolley maschile e femminile), il Mondiale femminile di basket, oltre a tutti i GP di F1 e MotoGP; le Final Four di Cev e pallanuoto maschile, il basket, le sfide del Rugby Nations Championship, la Diamond League, il meglio del golf e tanto altro ancora! GLI INTERNAZIONALI SU SKY: LA GUIDA TV

A Roma i campioni del tennis danno il via alla grande estate nella Casa dello Sport. Partono domani gli Internazionali BNL d’Italia, prima tappa di 5 mesi di sport senza pause su Sky e in streaming su NOW. Oltre 90 appuntamenti e più di 6.800 ore in diretta che accompagneranno il viaggio sportivo di tifosi e appassionati. Protagonista assoluto il tennis, che inaugura l’estate di Sky Sport con l’evento più atteso sui campi del Foro Italico: 13 giorni di sfide live e un match al giorno del torneo maschile in diretta in chiaro anche su TV8. E dopo Roma, oltre 40 tornei dell’ATP e del WTA Tour saranno di scena tra maggio e settembre, con l’esclusiva di Wimbledon a giugno e gli US Open ad agosto. Tutto questo nel momento d’oro dello sport italiano, con Jannik Sinner che a Madrid è diventato il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi, in un match che ha raccolto 1 milione 244 mila spettatori e il 12,7% di share*. Da un record a un altro, con Kimi Antonelli che a Miami, ieri, ha conquistato il suo terzo GP di fila, un trionfo a cui hanno assistito 1 milione 460 mila spettatori con il 9,1% di share (*I dati comprendono le visioni su big screen e Sky Go).

Quattro Europei e un Mondiale! È solo l’inizio di una straordinaria stagione estiva, con ben 4 Europei e un Mondiale: ad aprire il programma i Campionati Europei di Nuoto, a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto, in un’edizione che celebra il centenario della manifestazione. Dal 10 al 16 agosto, riflettori puntati sui Campionati Europei di Atletica Leggera di Birmingham, per la prima volta nella storia ospitati nel Regno Unito: oltre 1.500 atleti provenienti da più di 50 nazioni daranno vita a una settimana di altissimo livello. Cresce l’attesa anche per il volley continentale: i Campionati Europei femminili, dal 21 agosto al 6 settembre attraverseranno Azerbaigian, Cechia, Svezia e Turchia, seguiti da quelli maschili, dal 10 al 26 settembre, ospitati da Italia, Bulgaria, Finlandia, e Romania. Spazio anche al basket: con il ritorno storico della Nazionale italiana femminile ai Mondiali, dal 4 al 13 settembre in Germania, dopo 32 anni di assenza. In estate tornerà in campo anche la Nazionale maschile per due partite di qualificazione ai Mondiali 2027. Gli Azzurri saranno impegnati il 2 luglio in Islanda e il 5 luglio in casa con la Lituania, negli ultimi match della prima fase.

Il finale di stagione del grande calcio è su Sky In primo piano anche il calcio, con il rush finale della stagione. Da domani si torna in campo per le semifinali delle Coppe Europee che definiranno le squadre protagoniste delle tre finali di Champions League (30 maggio, Budapest), Europa League (20 maggio, Istanbul) e Conference League (27 maggio, Lipsia). Da finale a finale, con la UEFA Super Cup del 12 agosto a Salisburgo, in Austria, esclusiva firmata Sky. In parallelo, le ultime giornate dei campionati nazionali e internazionali: il 16 maggio in Bundesliga e Ligue 1, mentre il 24 maggio l’ultimo turno della Serie A e il gran finale della Premier League, senza dimenticare a giugno le sfide decisive in Serie C, con i playoff e i playout, e in Serie B, di cui Sky trasmetterà le finali dei playoff il 24 e il 29 maggio, anche in chiaro su TV8.

Cinque mesi di sport senza pause A completare un’offerta già ricchissima sarà il volley europeo, protagonista di una lunga sequenza di appuntamenti imperdibili, con una copertura straordinaria al seguito delle due squadre azzurre. A maggio in programma le Final Four di CEV Champions League maschile, il 16 e 17 a Torino, che anticipano i test match e tornei internazionali che, tra maggio e agosto, impegneranno le Nazionali femminili e maschili. Da non perdere anche lo spettacolo del Beach Volley, con tutte le finali del Campionato Italiano Gold. A giugno, sarà anche il momento di scendere in vasca con le Final 4 di Champions League di pallanuoto, in programma dall’11 al 13 a Malta, con in campo la Pro Recco. A luglio, dal 4 al 18, protagonista la Nazionale Italiana di rugby, impegnata nel nuovissimo Rugby Nations Championship con le sfide contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia. Grandi emozioni anche con i motori, tra i protagonisti dell’estate: un calendario ad altissima intensità con ben 21 Gran Premi tra Formula 1 e MotoGP e tutti i Round di World Superbike, comprese le tappe italiane di Mugello, Monza e Misano. Nel basket non solo nazionali sul parquet, ma anche i momenti decisivi della stagione in corso: dalla Final Four di Eurolega alle Finals della Serie A – LBA, fino allo spettacolo dei Playoff NBA. Non mancheranno poi i meeting internazionali di atletica leggera, fino all’appuntamento con le finali di Diamond League a Bruxelles, a settembre. In primo piano anche i principali eventi del golf mondiale, dal PGA Championship al prestigioso The Open Championship. A completare l’offerta, il ritorno di Calciomercato – L’Originale nella sua versione estiva, insieme alle nuove Produzioni Originali Sky Sport, tra le quali la docu-serie sul cinquantenario dello Scudetto del Torino nel 1976. Tutti gli eventi sportivi dell’estate di Sky avranno una copertura completa anche su Sky Sport 24 e sul sito skysport.it, con Sky Sport Insider e le newsletter dedicate. Aggiornamenti costanti anche sugli account social ufficiali Sky Sport: Instagram, Facebook, X, YouTube, Tik Tok e WhatsApp, per vivere ogni istante in tempo reale.

I Campionati Europei di Nuoto a Parigi dal 31 luglio Tra i protagonisti dell’estate di Sky Sport ci saranno i Campionati Europei di Nuoto a Parigi. L’evento prenderà il via il 31 luglio con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l’Olympic Aquatic Centre. Dal 4 agosto, la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Sky Sport accompagnerà ogni fase della manifestazione con una copertura editoriale completa. Il racconto delle competizioni sarà affidato a Riccardo Re e Cristina Chiuso, sul posto per il nuoto in vasca; Luigi Vaccariello e Arianna Bridi per il nuoto in acque libere; Francesca Zambon e Costanza Fiorentini per il nuoto artistico; Niccolò Omini e Francesca Dallapè al commento dei tuffi; Andrea Voria e Tommaso Rinaldi per le gare di tuffi dalle grandi altezze. Riflettori puntati su tutte le stelle della Nazionale italiana: da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo, passando per Gregorio Paltrinieri, Benedetta Pilato, Simona Quadarella e Sara Curtis. In studio Luca Dotto per analisi, approfondimenti e letture tecniche delle gare.

Dal 10 agosto gli Europei di Atletica a Birmigham Subito dopo sarà il turno dei Campionati Europei di Atletica Leggera, in programma su Sky da lunedì 10 a domenica 16 agosto. La 27ª edizione si svolgerà per la prima volta nel Regno Unito, a Birmingham. Le competizioni si terranno all’Alexander Stadium, cuore dell’evento, che ospiterà oltre 1.500 atleti provenienti da più di 50 Paesi per una settimana di sfide di altissimo profilo. Il calendario, distribuito su sette giorni, includerà tutte le principali discipline olimpiche. Alcune prove su strada, come la maratona e le gare di marcia sulle distanze della mezza maratona e della maratona, si svolgeranno invece nel centro cittadino. L’Italia si presenta con una squadra altamente competitiva. Tra i protagonisti più attesi: Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Andy Diaz, Antonella Palmisano, Filippo Tortu, Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso ed Emmanuel Doualla. Per l’occasione, Sky Sport schiererà una vera super squadra mai vista prima al commento, con le voci di Nicola Roggero e Stefano Baldini, alle quali si aggiunge un altro fuoriclasse, Franco Bragagna. Dunque, dopo i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, raccontati nello studio di Sky Sport 24, uno dei giornalisti più amati e apprezzati dagli appassionati italiani entra nella Casa dello Sport di Sky in modo continuativo e non solo per un evento. Federica Frola sarà l’inviata a Birmingham e condurrà gli studi dal posto. Vista la contemporaneità dei due Europei di nuoto e atletica, Sara Benci condurrà un super studio che a fine giornata unirà i due grandi eventi tra Birmingham e Parigi, per un unico grande racconto.

Europei volley femminile (21 agosto-6 settembre) e maschili dal 10 settembre Successivamente sarà il momento dei Campionati Europei femminili di volley, in programma dal 21 agosto al 6 settembre. La Nazionale guidata dal CT Julio Velasco debutterà a Göteborg, in Svezia, dove affronterà la Croazia. La formazione azzurra, capitanata da Anna Danesi, è inserita nella Pool D e disputerà le altre sfide della prima fase contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. La fase a eliminazione diretta prenderà il via con gli ottavi di finale, fissati dal 30 al 31 agosto in Cechia e dal 31 agosto al 1° settembre in Turchia. I quarti si terranno il 2 settembre in Cechia e il 3 settembre in Turchia, che ospiterà anche semifinali e finali, in programma il 5 e 6 settembre a Istanbul. A seguire, gli Europei maschili di volley: per la Nazionale di Fefè De Giorgi e del capitano Simone Giannelli, l’esordio è fissato per il 10 settembre contro la Svezia a Piazza del Plebiscito a Napoli. Gli azzurri proseguiranno poi il torneo a Modena, dove affronteranno le altre quattro partite della Pool A contro Grecia, Slovacchia, Cechia e Slovenia. La prima parte della fase a eliminazione diretta si giocherà il 19 e 20 settembre a Sofia, in Bulgaria, e il 20 e 21 settembre a Torino. I quarti di finale seguiranno il 22 settembre in Bulgaria e il 23 settembre a Torino. Il percorso verso il titolo si concluderà nella nuova Arena Milano nel quartiere Santa Giulia, sede di semifinali e finali, in programma il 25 e 26 settembre. Per entrambi gli eventi, Sky Sport garantirà una copertura editoriale costante, grazie alla presenza degli inviati che seguiranno da vicino il percorso delle Nazionali, con aggiornamenti continui su risultati, approfondimenti, interviste esclusive e tanto altro. Schierata anche tutta la squadra editoriale Sky composta da Federica Lodi, Roberto Prini, Stefano Locatelli, Rudy Palermo, Giovanni Cristiano, Rachele Sangiuliano, Francesca Piccinini e Andrea Zorzi.

Sky Sport è la Casa del volley azzurro La pallavolo godrà di una copertura editoriale straordinaria nella Casa del volley azzurro di Sky: si entrerà nel vivo proprio nel mese di maggio con la Final Four di CEV Champions League maschile, in programma il 16 e 17 alla Inalpi Arena di Torino. Si partirà sabato 16 con le due semifinali, mentre domenica 17 andrà in scena la finalissima che assegnerà il trofeo. Tra le protagoniste anche una squadra italiana: Perugia, campione d’Europa e del mondo in carica, che affronterà sabato i polacchi del PGE Projekt Varsavia per conquistare l’accesso all’atto conclusivo. Sempre a maggio, il 14 e 15, la Nazionale femminile sarà impegnata nei Test Match contro la Francia tra Biella e Novara, per poi trasferirsi a Genova dal 22 al 24 per la FIPAV Cup Women Elite, torneo internazionale che vedrà la partecipazione di Polonia, Serbia e Turchia. A chiudere il mese la Nazionale maschile, che inaugurerà il proprio percorso estivo con le amichevoli internazionali contro Belgio e Turchia, in programma a Verona e Bergamo, rispettivamente il 30 e 31 maggio. Il cammino degli Azzurri proseguirà poi sabato 5 luglio a Trento con la sfida all’Argentina e si concluderà con il Test Match contro Cuba a Reggio Calabria il 26 agosto. Sarà poi la volta della FIPAV Cup Men Elite a Messina, con le prestigiose sfide contro Cuba e Brasile il 28 e 30 agosto. Grande attenzione anche al futuro della pallavolo italiana, con la Nazionale Under 18 maschile in scena ai Campionati Europei di luglio a Porto San Giorgio. Su Sky Sport verranno trasmesse la semifinale del 17 e la finale del 18 luglio. A completare l’offerta del volley estivo anche il Beach Volley con il Campionato Italiano Gold: Sky Sport seguirà tutte le finali femminili e maschili, dalle tappe di Termoli (21 giugno), Marina di Modica (12 luglio), Montesilvano (2 agosto) e Caorle (6 settembre). Per tutta l’estate, fino agli Europei, le due squadre azzurre saranno seguite quotidianamente dagli inviati di Sky, con spazi speciali dedicati anche su Sky Sport 24.

I Mondiali femminili di basket a Berlino (4-13 settembre) A completare l’estate di appuntamenti internazionali su Sky anche il basket con i Mondiali femminili, dal 4 al 13 settembre a Berlino, tra la Berlin Arena e la Max-Schmeling-Halle. Un appuntamento storico per l’Italia, che torna ai Mondiali dopo 32 anni. Le Azzurre, bronzo agli ultimi Europei, hanno conquistato il pass nel torneo di qualificazione di Porto Rico e saranno guidate dal talento di Cecilia Zandalasini. Sempre in estate tornerà in campo anche la Nazionale maschile di basket per due match decisivi delle qualificazioni ai Mondiali 2027: 2 luglio in Islanda e 5 luglio in Italia contro la Lituania. Queste due gare saranno le ultime della prima fase di qualificazione.

Motori sempre accesi su Sky L’estate di Sky Sport si preannuncia ancora una volta ricchissima di appuntamenti del motorsport, con ben 21 Gran Premi tra Formula 1 e MotoGP, e tanti altri eventi a due e quattro ruote. Il Mondiale di F1 proseguirà con un susseguirsi di tappe dal fascino intramontabile, a partire dal week end in Canada (22-24 maggio), per poi entrare nel Principato di Monaco (5-7 giugno). La stagione proseguirà con Barcellona (12-14 giugno), prima di raggiungere le curve veloci dell’Austria (26-28 giugno) e poi l’atmosfera iconica di Silverstone per il GP di Gran Bretagna (3-5 luglio). Non mancheranno appuntamenti storici come il Belgio (17-19 luglio), l’Ungheria (24-26 luglio), i Paesi Bassi (21-23 agosto), fino all’attesissimo ritorno a Monza (4-6 settembre). Il mese si chiuderà poi con la seconda tappa spagnola, la super novità della stagione: il Gran Premio di Madring, a Madrid (11-13 settembre). Telecronache affidate alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che si alterneranno tra studio e pista Anche la MotoGP accompagnerà gli appassionati lungo una stagione intensa e ricca di adrenalina. Si partirà dalla Francia (8-10 maggio), per poi continuare con la tappa in Catalunya (15-17 maggio). Immancabile il fascino del Mugello (29-31 maggio), seguito dal Gran Premio d’Ungheria (5-7 giugno) e da quello della Repubblica Ceca (19-21 giugno). A fine giugno si correrà nei Paesi Bassi (26-28 giugno), prima di raggiungere la Germania (10-12 luglio) e il Regno Unito (7-9 agosto). Le emozioni continueranno con Aragona (28-30 agosto), poi con il tradizionale appuntamento di Misano (11-13 settembre) e infine con l’Austria (18-20 settembre). Guido Meda e Mauro Sanchini accompagneranno tutti i GP estivi, con Vera Spadini alla conduzione degli approfondimenti. Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni saranno gli insider in pista. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Il racconto del motorsport continua anche oltre, con una Superbike pronta a regalare spettacolo attraverso cinque Round in calendario, tra cui l’attesissimo appuntamento italiano di Misano, in programma dal 25 al 27 giugno. Lo sguardo si sposterà poi oltreoceano per seguire la stagione IndyCar, con dodici gare decisive e l’evento simbolo dell’anno: la 110ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis, in programma il 24 maggio. Senza dimenticare il mondiale WRC, che attraverserà l’estate con tappe in Portogallo e Giappone a maggio, per poi proseguire tra Grecia, Estonia, Finlandia, Paraguay e Cile fino a settembre, e il WEC, con le appassionanti sfide che vedranno la Ferrari difendere i titoli conquistati nel 2025.

E ancora: pallanuoto, la Serie A di basket, il Rugby Nations Championship, il golf, la Diamond League di atletica Dai motori al basket. Spazio a quello italiano con l’avvio della fase decisiva della Serie A LBA: i playoff scatteranno nel weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio, con Gara 1 dei quarti di finale. Il primo turno si concluderà entro il 26 maggio, mentre le semifinali prenderanno il via tra il 29 e il 30 maggio e potranno protrarsi fino all’8 giugno. A chiudere la stagione, da giovedì 11 giugno, le LBA Finals Unipol 2026, con la serie di finale e l’eventuale Gara 5 domenica 21 giugno. A maggio entrano nel vivo anche i playoff NBA, con le stelle del basket americano in corsa verso le Finals. In Europa, invece, l’attenzione sarà tutta per le Final Four di Eurolega, in scena ad Atene dal 22 al 24 maggio, tre giorni decisivi per assegnare il titolo continentale. A giugno appuntamento con la Final Four di Champions League di pallanuoto, dall’11 al 13 giugno a Malta, nello scenario del National Pool Complex di Tal-Qroqq. Le semifinali si disputeranno l’11 giugno, mentre la finalissima è in calendario sabato 13. Tra le principali favorite spicca la Pro Recco, capace di conquistare il trofeo ben 11 volte nella sua storia, con grande attesa anche per l’altra rappresentante italiana: l’AN Brescia. Al commento tecnico ci sarà anche Sandro Campagna, CT della Nazionale italiana maschile, che offrirà analisi e chiavi di lettura tattiche. Da non perdere, inoltre, i tornei del Premier Padel, con il Major di Roma in programma dall’1 al 7 giugno, e la copertura continuativa degli sport americani, con due partite a settimana di MLB per tutta la regular season, fino alla corsa ai playoff che porterà alle World Series di settembre. A luglio, riflettori puntati sulla novità di quest’anno: il Rugby Nations Championship, da seguire su Sky. Il nuovo torneo vedrà la partecipazione delle squadre del Sei Nazioni, compresa l’Italia, le quattro del Rugby Championship, Argentina, Australia Nuova Zelanda e Sudafrica, oltre a Giappone e Fiji. I primi tre round si svolgeranno tra il 4 e il 18 luglio. Gli Azzurri debutteranno sabato 4 a Tokyo contro il Giappone al Chichibunomiya Stadium. La seconda sfida sarà contro la Nuova Zelanda, sabato 11 a Wellington, nello Sky Stadium. Il trittico estivo si chiuderà poi a Perth, sabato 18, con la trasferta contro l’Australia all’HBF Park. Nella Casa dello Sport grande attenzione anche all’atletica leggera con il meglio dei meeting internazionali: dalle tappe della prestigiosa Wanda Diamond League fino alle finali di Bruxelles del 4-5 settembre, ma anche le tappe “gold” del World Athletics Continental Tour. E ancora il golf, con il canale dedicato Sky Sport Golf che trasmetterà i tornei del DP World Tour oltre ai Major, con il PGA Championship (14-17 maggio) e il prestigioso The Open Championship (17-20 luglio), di scena a Southport, Inghilterra.

Tantissimo calcio: Champions, Europa e Conference League. Super Cup, calcio estero, finali Playoff Serie B, Serie C Il finale della stagione calcistica entra nel vivo, con gli incontri decisivi delle Coppe Europee e le fasi conclusive dei campionati nazionali. Si comincia domani, 5 maggio, con la sfida tra Arsenal e Atlético Madrid, in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K: in palio l’accesso alla finale di Champions League, in programma per sabato 30 maggio, per la prima volta alle 18, alla Puskás Aréna di Budapest. Sky Sport accompagnerà l’evento con una copertura editoriale completa fin dai giorni precedenti, grazie agli inviati in città e allo stadio e agli studi pre e postpartita di Sky Champions Show condotto da Federica Masolin. Giovedì 7 maggio sarà invece il turno di Europa League e Conference League, con le semifinali di ritorno in diretta alle 21 sui canali Sky Sport. Sfide decisive che porteranno alle finali di Istanbul, mercoledì 20 maggio per l’Europa League, e di Lipsia, mercoledì 27 maggio per la Conference League. Le vincitrici di Champions League e Europa League si affronteranno in UEFA Super Cup mercoledì 12 agosto allo Stadion Salzburg di Salisburgo, in Austria, primo atto della stagione europea 2026/2027. È tempo di verdetti anche nei principali campionati nazionali e internazionali: il 24 maggio si chiuderà il campionato di Serie A, di cui Sky trasmette 3 partite su 10 in co-esclusiva a giornata. Nella stessa data si concluderà anche la Premier League con l’acceso scontro al vertice. Una settimana prima, il 16 maggio, termineranno invece ufficialmente Bundesliga e Ligue 1. La Serie C su Sky proseguirà con la fase a eliminazione diretta, i play off e i play out, fino alle finali promozione del 2 e 7 giugno. Spazio anche alla Serie B di cui Sky Sport trasmetterà le finali dei playoff – anche in chiaro su TV8 – che determineranno l’ultima squadra promossa in Serie A Enilive. La finale di andata è in programma domenica 24 maggio, mentre quella di ritorno si giocherà venerdì 29. Infine, Il 24 maggio alle 18, sarà assegnata la Coppa Italia femminile Frecciarossa: a contendersi il trofeo, ci saranno Juventus e Roma, allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Leggi anche L'Originale on tour, dal 1° giugno al via da Olbia