Kelly Doualla domina la finale dei 100 metri agli Europei Under 18 di Rieti , fermando il cronometro in 11"14 e migliorando il precedente personale di 11"21. Il tempo della velocista azzurra classe 2009 vale il nuovo record europeo Under 18, il primato della manifestazione e la migliore prestazione mondiale stagionale della categoria. Alle sue spalle la greca Maria Rafaela Antonatou, argento con il record nazionale Under 18 di 11"46, e la britannica Success Obinna-Alo, bronzo in 11"50. Semplicemente imprendibile.

Per Doualla è il terzo titolo giovanile individuale consecutivo in meno di un anno, dopo gli ori conquistati sui 100 metri all'Eyof di Skopje e agli Europei Under 20 di Tampere. Il crono di 11"14 proietta la 16enne al secondo posto nelle liste italiane assolute di sempre , alla pari con Manuela Levorato e dietro soltanto al record nazionale di Zaynab Dosso, fissato a 11"01. Dopo le batterie e le semifinali corse con apparente facilità in 11"46 e 11"43, la velocista lombarda ha trovato la gara perfetta proprio nel momento decisivo. Il prossimo obiettivo saranno i Mondiali Under 20 di Eugene, in programma dal 5 al 9 agosto.

"Non potevo chiedere di meglio, canterò l'inno a squarciagola"

Dopo l'oro nei 100 metri, Kelly Doualla ha raccontato alla Fidal l'approccio scelto per la finale: "L'obiettivo era essere la più spensierata possibile. Ho capito in questa stagione che se arrivo con l'ansia non posso far nulla. Quindi anche durante il riscaldamento ero lì ad ascoltare la musica e a ridere con il mio allenatore".

La 16enne azzurra ha spiegato anche quanto abbia inciso gareggiare a Rieti: "Essendo in Italia, avevo ancora meno pressione. Una pista che conosco, volevo venire qui e fare bella figura. Come ho fatto". Poi il momento vissuto dopo il traguardo: "Ho cercato i miei compagni in tribuna: in pratica è come aver corso un duecento perché erano dall'altra parte della tribuna ma era d'obbligo andare a salutare loro e la mia famiglia".

Doualla non si era resa subito conto dell'11"14: "L'ho visto uscendo dalla pista, non potevo chiedere di meglio". Infine il ringraziamento al pubblico: "Hanno vissuto le batterie, le semifinali, la finale, ogni mia gara. Si sentiva il calore. Canterò l'inno italiano a squarciagola, che bello che ci sarà: vuol dire che ho fatto quello che dovevo fare. E il pubblico spero lo farà con me".