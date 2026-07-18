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Europei U18 atletica, Sorressa conquista l'argento nei 5000m marcia: i risultati di oggi

Atletica
Grana/FIDAL

L'Italia conquista un'altra medaglia agli Europei Under 18 di Rieti grazie all'argento di Davide Sorressa nei 5000 metri su pista. Beffa invece per Yasmine Lazouzi, quarta nei 2000 siepi per appena due millesimi ma autrice della migliore prestazione italiana U18. Brilla anche Alessia Succo, che firma il miglior tempo delle batterie dei 100 ostacoli, mentre Antony Del Pioluogo e Giuliano Pagot centrano la qualificazione alla finale del peso

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Seconda medaglia azzurra agli Europei Under 18 di atletica leggera in corso a Rieti. Merito di Davide Sorressa, che conquista uno splendido argento nei 5000 metri di marcia su pista con un tempo di 20'40"16, nuovo primato personale. Quarta posizione, invece, per Riccardo Rabai con il tempo di 20'43"22.

Lazouzi sfiora il podio, Succo vola in batteria

Grande rammarico nei 2000 siepi femminili per Yasmine Lazouzi, che manca la medaglia di bronzo per appena due millesimi di secondo. Resta comunque una prestazione di altissimo livello per l'azzurra, che con 6'37"60 firma la nuova migliore prestazione italiana Under 18 della specialità. Ottime indicazioni arrivano anche da Alessia Succo, protagonista nelle batterie dei 100 ostacoli con uno straordinario 12"91, miglior tempo del turno e a soli cinque centesimi dal proprio record europeo di categoria. La piemontese tornerà in pista domenica per semifinale e, in caso di qualificazione, finale. Nel peso, infine, Antony Del Pioluogo supera agevolmente la misura di qualificazione con 19,58, conquistando l'accesso diretto alla finale insieme all'altro azzurro Giuliano Pagot, qualificato con 17,84.

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