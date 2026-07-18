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Diamond League, Josh Kerr ha battuto il record del mondo nel miglio dopo 27 anni

DIAMOND LEAGUE

Josh Kerr ha infanto il record del mondo sul miglio nella tappa della Diamond League di Londra. L'atleta scozzese con 3'42"66 ha battuto dopo 27 anni il record del marocchino Hicham El Guerrouj di 3'43"13 messo a segno nel 1999 a Roma

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Dopo 27 anni è caduto il record mondiale del miglio. Nella tappa della Diamond League di Londra, infatti, Josh Kerr ha completato la distanza in 3'42"66, superando il precedente record di 3'43"13 siglato nel 1999 a Roma dal marocchino Hicham El Guerrouj. L'atleta scozzese, dopo il doppio oro mondiale indoor sui 3.000, il titolo mondiale nei 1500 del 2023 e l'argento olimpico a Parigi, si conferma uno dei migliori al mondo. Dopo il titolo iridato dello scorso inverno, il mezzofondista scozzese aveva lanciato il progetto 222: correre il miglio in 222 secondi, 3'42" appunto. Un record tra i più longevi dell'atletica, superato grazie alle abilità del corridore scozzese, in grado di coprire quattro giri di pista a 26 chilometri all'ora, ma anche grazie ai grandi progressi in campo tecnologico, dalle superscarpe con piastre di carbonio personalizzate fino alla consueta 'lepre luminosa', il percorso tracciato a terra che segnala la velocità da mantenere. "L'ultima tornata è stata semplicemente incredibile. Eravamo solo io, le mie scarpe e la pista", ha raccontato Kerr.

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