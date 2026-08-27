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Diamond League, i risultati delle gare di oggi a Zurigo in Svizzera: Cavalli vince i 1500

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Continua l'atletica su Sky e continuano i grandi risultati degli azzurri. Al meeting di Zurigo Ludovica Cavalli vince i 1500 metri in 4'03"27, mentre Edoardo Scotti è secondo nei 400 in 44"70. Terzo posto nel peso per Leonardo Fabbri con 22.16, risultato che gli vale l'accesso alle finali di Diamond League. La copertina della serata è però di Alison dos Santos, nuovo primatista mondiale dei 400 ostacoli con 45"80

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Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince i 1500 metri in 4'03"27, precedendo la statunitense Heather MacLean (4'03"57) e la spagnola Marta Garcia (4'03"86). La gara non era valida per la classifica di Diamond League. Undicesima Gaia Sabbatini in 4'10"75. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. L'azzurro chiude in 44"70, a soli otto centesimi dal giapponese Yuki Nakajima, vincitore in 44"62. Anche in questo caso la prova non assegnava punti per la Diamond League.

 

Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22.16 metri, misura ottenuta al quinto tentativo. Davanti all'azzurro lo statunitense Jordan Geist, primo con 22.53, e il giamaicano Rajindra Campbell, secondo con 22.22. Per Fabbri si interrompe una serie di vittorie che durava dal 25 giugno, ma il podio di Zurigo gli garantisce l'accesso alle finali di Diamond League.

Dos Santos da record nei 400 ostacoli

La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison dos Santos corre in 45"80 e stabilisce il nuovo record del mondo, migliorando di 14 centesimi il precedente primato di Karsten Warholm. Il norvegese, in gara accanto al brasiliano, chiude secondo in 46"69. Nel salto con l'asta successo per Armand Duplantis, ma con più fatica del solito. Emmanouil Karalis chiude secondo con 6.20, nuovo record greco e primato personale, costringendo lo svedese a giocarsi la vittoria fino a 6.32, misura del record del mondo. Duplantis sfiora anche il nuovo primato: nell'ultimo tentativo l'asticella resta in equilibrio per qualche secondo prima di cadere. La grande atletica continua su Sky anche domenica 30, alle 15.00 su Sky Sport Max: spazio al World Athletics Continental Tour Silver con il Grand Prix Brescia. 

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