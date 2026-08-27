Continua l'atletica su Sky e continuano i grandi risultati degli azzurri. Al meeting di Zurigo Ludovica Cavalli vince i 1500 metri in 4'03"27, mentre Edoardo Scotti è secondo nei 400 in 44"70. Terzo posto nel peso per Leonardo Fabbri con 22.16, risultato che gli vale l'accesso alle finali di Diamond League. La copertina della serata è però di Alison dos Santos, nuovo primatista mondiale dei 400 ostacoli con 45"80

GRAND PRIX BRESCIA SU SKY: IL PROGRAMMA