Giovedì 27 agosto a Zurigo, al meeting di Diamond League, sarà presente una cospicua rappresentanza azzurra. In gara Leonardo Fabbri nel getto del peso, Elisa Coiro negli 800 metri ed Edoardo Scotti che, fresco neocampione europeo nella staffetta del miglio, sarà ora impegnato nei 400 metri. Al via anche Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini nei 1500 metri, oltre a Francesco Inzoli, in gara nel salto in lungo. L'evento sarà in diretta dalle 20.00 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Al Gran Prix Brescia riflettori puntati su numerosi protagonisti italiani. Tornerà in pedana Leonardo Fabbri, nel getto del peso, affiancato da Dariya Derkach, nel salto triplo e da Francesco Pernici ed Elisa Coiro, impegnati rispettivamente negli 800 metri maschili e femminili. Grande attenzione anche agli atleti internazionali tra cui spicca la britannica Amy Hunt, protagonista agli Europei di Birmingham 2026, dove ha conquistato ben quattro medaglie d’oro. Il meeting di Brescia sarà in diretta alle 15 su Sky Sport Max e in streaming su NOW.

La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.