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Nadia Battocletti, nuovo record italiano nei 1500 metri a Bellinzona

Atletica

L'azzurra conquista il primato italiano nei 1500 metri, vincendo a Bellinzona in 3’57″56. Ha migliorato il tempo di Sintayehu Vissa. Ora Battocletti detiene tutti i record dai 1500 fino ai 10 chilometri su strada

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Nadia Battocletti è la nuova primatista italiana dei 1500 metri. A Bellinzona l'azzurra ha vinto in 3’57″56, migliorando il tempo di Sintayehu Vissa (3’58”11) realizzato alle Olimpiadi di Parigi. Il precedente personale di Battolcletti era di 3'58"15. Ora la campionessa detiene i primati italiani di 1500, 3000, 5000, 5 km su strada, 10.000 e 10 km su strada.

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