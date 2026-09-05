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Diamond League, le finali di atletica a Bruxelles: i risultati di oggi live

live Atletica

Vanni Spinella

A Bruxelles le finali della Diamond League con quattro italiani in gara a caccia del “diamante”: Leo Fabbri nel getto del peso, Andy Diaz nel salto triplo, Zaynab Dosso nei 100m e Larissa Iapichino nel lungo. In diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 20

in evidenza

Il programma e i risultati di oggi

Le gare di oggi

  • 18:08 – Lancio del giavellotto F
  • 18:28Getto del peso M (Fabbri)
  • 19:23Salto triplo M (Diaz)
  • 19:58 – Salto con l’asta F
  • 20:04 – 400m F
  • 20:10 – Salto in alto F
  • 20:14100m F (Dosso)
  • 20:22 – 5000m M
  • 20:40 – Lancio del giavellotto M
  • 20:44 – 200m M
  • 20:48Salto in lungo F (Iapichino)
  • 20:55 – 1500m F
  • 21:10 – 100m ostacoli F
  • 21:20 – 3000m siepi M
  • 21:39 – 800m F
  • 21:52 – 400m ostacoli M
LIVE

Le altre finali da non perdere oggi

Oltre a quelle che vedono coinvolte atleti italiani, ci sono poi altre sfide imperdibili, come quella negli 800m femminili dove si rinnoverà il duello (piuttosto recente, a dir la verità, dato che l’olandese ha da poco virato sul doppio giro di pista) tra Audrey Werro e Femke Bol. Nei 400 femminili Marileidy Paulino è la favorita, con Lurdes Gloria Manuel, Henriette Jæger, Natalia Bukowiecka e Nickisha Pryce pronte a darle battaglia. Nell’alto femminile Nicola Olyslagers, Eleanor Patterson e Yaroslava Mahuchikh hanno tutte superato i due metri nelle ultime gare. I 200m maschili vedono scendere in pista Letsile Tebogo e Kenny Bednarek, finale incertissimo per i 1500m femminili con Jessica Hull, Georgia Hunter-Bell, Dorcus Ewoi e Birke Haylom.

Gli orari degli italiani in gara oggi

  • 18:28Getto del peso uomini (Leonardo Fabbri)
  • 19:23Salto triplo uomini (Andy Diaz)
  • 20:14100m donne (Zaynab Dosso)
  • 20:48Salto in lungo donne (Larissa Iapichino)

Fabbri, Iapichino, Diaz, Dosso: caccia al diamante per i quattro italiani. L'analisi di Nicola Roggero per Sky Sport Insider

Tutti a caccia del diamante più desiderato

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Cosa sono gli Ultimate Championship (e quali italiani partecipano)

A proposito dei “Mondiali” Ultimate Championship: Sky ha acquisito i diritti di quella che si preannuncia una manifestazione spettacolare e trasmetterà tutto in diretta dall’11 al 13 settembre. Di cosa si tratta, innanzitutto. Manifestazione nuovissima, al suo esordio nel programma dell’atletica, ribattezzata “il Mondiale dei Mondiali” e pensata da World Athletics per garantire un grande appuntamento internazionale in chiusura della stagione che non propone né Mondiali né Olimpiadi. Montepremi ricchissimo (10 milioni di dollari complessivi), “inno” composto nientemeno che da Duplantis in persone, partecipano i migliori delle varie discipline (hanno diritto i Campioni Olimpici di Parigi 2024, i Campioni del Mondo in carica, i detentori della Diamond League e i migliori atleti del ranking internazionale, fino al raggiungimento dei posti previsti a disposizione. Si terranno a Budapest con tre giornate di gare (11-13 settembre) e per l’Italia avremo Larissa Iapichino, Gimbo Tamberi, Dariya Derkach, Zaynab Dosso, Eloisa Coiro, Ayomide Folorunso, Francesco Pernici, la 4x400 mista. Tra i qualificati figura anche Marcell Jacobs (che si è infortunato agli Europei, in finale, ma che ha detto che la sua stagione non è finita). Non ci saranno invece Andy Diaz e Leo Fabbri perché triplo e peso maschile non sono stati inseriti nel programma degli Ultimate di quest’anno.

Altri diamanti assegnati ieri (e una bella notizia per Pernici)

Nelle altre gare, Seville è il re dei 100m (vinti in 9.90), Gayle ha vinto nel salto in lungo con 8.46, battendo Tentoglou (8.40) all'ultimo salto. Nei 200 femminili ha vinto Alfred, diamanti anche per un fantastico Kebinatshipi (400m maschili), Tharp (110 ostacoli), Cockrell (400 ostacoli femminili), Cherotich (3000 siepi femminili), Hailu (5000m femminili), Sarr (triplo femminile), Jackson (peso femminile), Feng (disco femminile), Ceh (disco maschile). Wanyonyi vince gli 800m maschili ed è un successo che tocca da vicino anche l’Italia, dato che "libera" un posto per il nostro Pernici (che ieri non era in gara) per l'Ultimate Championship: Wanyonyi infatti ci va direttamente in qualità di vincitore della Diamond League, e Pernici, che sarebbe stato il primo degli “esclusi” rientra nel gruppo dei partecipanti

Sempre ieri, la vittoria di Karalis nel salto con l'asta

Karalis ha vinto la finale di salto con l’asta. “Battendo” l’amico-rivale Duplantis. In realtà lo svedese si è presentato a Bruxelles ma prima della gara ha salutato il pubblico, si è scusato e si è ritirato senza nemmeno cambiarsi, per un problema fisico (“Tensione muscolare”, ha fatto sapere, preferendo non rischiare in vista del grande e ricchissimo appuntamento con gli Ultimate Championship a Budapest, dall’11 al 13 settembre). Il greco è riuscito così a vincere il Diamante che “Mondo” si era portato a casa nelle ultime cinque edizioni consecutive, ma l’ha fatto con una signora gara, superando 6.12 e strappando il record del meeting proprio a Duplantis.

Cosa sarebbe Karalis se non ci fosse Duplantis?

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Il terzo posto di Tamberi ieri

Dopo il bellissimo oro all’Europeo (il quarto in carriera) e quello ai Giochi del Mediterraneo, Gimbo si era guadagnato la finale vincendo la tappa in Polonia della Diamond League. Ci arrivava da favorito ma stavolta non è riuscito a portarsi a casa quello che sarebbe stato il quarto diamante in carriera. Ha chiuso terzo un'emozionate finale vinta da Kolodziejski con 2.28: il polacco aveva superato 2.25 a fatica, al terzo tentativo, per poi piazzare subito il salto da 2.28. Cosa che non riesce invece a Tamberi e Doroshchuk, i due favoriti, entrambi finiti alle spalle anche di Harrison, che 2.28 lo supera ma alla terza prova. Da sottolineare come Tamberi, dopo il primo errore a 2.28, sia passato a 2.31 per giocarsi i due tentativi rimasti. E al secondo l’asticella è rimasta su tremando… per poi cadere.

Chi sono gli italiani in gara oggi?

Il primo italiano a scendere in pedana sarà Leo Fabbri nella finale di getto del peso (alle 18:28). Ci arriva da campione d’Europa (oro a Birmingham), da detentore del record del meeting (con 22.98) e forte della miglior misura stagionale. Suo il primato italiano, che firmò proprio nella finale di Diamond League vinta due anni fa. Poi (ore 19:23) sarà la volta di Andy Diaz, che di diamanti in carriera ne ha già conquistati tre (2022, 2023, 2025); anche lui oro europeo e primatista italiano (18.15 fatto proprio a Birmingham) e un record mondiale a cui strizza l’occhio da tempo. Per ora è l’unico atleta ad aver saltato oltre i 18m nelle ultime due stagioni e quel 18.29 di Edwards non sembra più così lontano. Alle 20.14 scatta la finale dei 100 femminili con Zaynab Dosso in pista e alla sua prima finale di Diamond League. Il pronostico non è dalla sua parte ma la voglia di riscatto dopo l’amarezza dell’Europeo che non è andato come immaginava è tanta. Alle 20:48 va in pedana Larissa Iapichino. Oro europeo, primatista italiana, vincitrice della Diamond League nelle ultime due edizioni: punta al tris.

larissa

Dove vedere la Diamond League su Sky

Il gran finale della Diamond League è in programma stasera a Bruxelles dalle 20 su Sky Sport Arena. Ma la grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport

Sabato 5 settembre

  • alle 20.00: DIAMOND LEAGUE – Bruxelles Day 2 su Sky Sport Arena. Telecronaca: Nicola Roggero e Stefano Baldini

Finali di Diamond League: la seconda giornata in diretta

Seconda giornata di gare a Bruxelles, in quella che è l’ultima tappa della Diamond League, in cui si assegnano i “diamantoni”. Dopo le sedici finali di ieri sera (con quella del salto in alto che ha visto Tamberi chiudere al terzo posto), altre sedici in programma oggi, con ben quattro italiani in gara. Tre di loro ci arrivano con l’oro europeo al collo, e adesso puntano al diamante a venti giorni di distanza da Birmingham

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