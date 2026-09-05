A proposito dei “Mondiali” Ultimate Championship: Sky ha acquisito i diritti di quella che si preannuncia una manifestazione spettacolare e trasmetterà tutto in diretta dall’11 al 13 settembre. Di cosa si tratta, innanzitutto. Manifestazione nuovissima, al suo esordio nel programma dell’atletica, ribattezzata “il Mondiale dei Mondiali” e pensata da World Athletics per garantire un grande appuntamento internazionale in chiusura della stagione che non propone né Mondiali né Olimpiadi. Montepremi ricchissimo (10 milioni di dollari complessivi), “inno” composto nientemeno che da Duplantis in persone, partecipano i migliori delle varie discipline (hanno diritto i Campioni Olimpici di Parigi 2024, i Campioni del Mondo in carica, i detentori della Diamond League e i migliori atleti del ranking internazionale, fino al raggiungimento dei posti previsti a disposizione. Si terranno a Budapest con tre giornate di gare (11-13 settembre) e per l’Italia avremo Larissa Iapichino, Gimbo Tamberi, Dariya Derkach, Zaynab Dosso, Eloisa Coiro, Ayomide Folorunso, Francesco Pernici, la 4x400 mista. Tra i qualificati figura anche Marcell Jacobs (che si è infortunato agli Europei, in finale, ma che ha detto che la sua stagione non è finita). Non ci saranno invece Andy Diaz e Leo Fabbri perché triplo e peso maschile non sono stati inseriti nel programma degli Ultimate di quest’anno.