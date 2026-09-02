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Diamond League 2026: le finali di Bruxelles live su Sky

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©IPA/Fotogramma

Il gran finale della Diamond League su Sky e NOW. Venerdì 4 e sabato 5 settembre le finali di Bruxelles dalle 20 su Sky Sport Arena

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Un nuovo appuntamento con l’atletica leggera su Sky e in streaming su NOW, con il gran finale della Diamond League, in programma a Bruxelles venerdì 4 e sabato 5 settembre, dalle 20.00 su Sky Sport Arena. Riflettori puntati sugli azzurri che si contenderanno i titoli del massimo circuito internazionale: Gianmarco Tamberi, impegnato nel salto in alto, Andy Diaz, nel salto triplo, Larissa Iapichino, nel salto in lungo, Leonardo Fabbri, in gara nel lancio del peso e Zaynab Dosso, impegnata nei 100 metri.

 

La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.

Diamond League 2026 a Bruxelles, la programmazione su Sky e NOW

Venerdì 4 settembre 

  • alle 20.00: DIAMOND LEAGUE – Bruxelles Day 1 su Sky Sport Arena. Telecronaca: Nicola Roggero e Stefano Baldini

Sabato 5 settembre

  • alle 20.00: DIAMOND LEAGUE – Bruxelles Day 2 su Sky Sport Arena. Telecronaca: Nicola Roggero e Stefano Baldini

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