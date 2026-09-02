Il gran finale della Diamond League su Sky e NOW . Venerdì 4 e sabato 5 settembre le finali di Bruxelles dalle 20 su Sky Sport Arena

Un nuovo appuntamento con l’atletica leggera su Sky e in streaming su NOW, con il gran finale della Diamond League, in programma a Bruxelles venerdì 4 e sabato 5 settembre, dalle 20.00 su Sky Sport Arena. Riflettori puntati sugli azzurri che si contenderanno i titoli del massimo circuito internazionale: Gianmarco Tamberi, impegnato nel salto in alto, Andy Diaz, nel salto triplo, Larissa Iapichino, nel salto in lungo, Leonardo Fabbri, in gara nel lancio del peso e Zaynab Dosso, impegnata nei 100 metri.

La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.