America's Cup: Napoli accende il countdown. VIDEO

A Piazza Vittoria è partito il conto alla rovescia verso la Louis Vuitton 38ª America’s Cup. Il grande orologio entra nella città e scandisce i 242 giorni che mancano alla Louis Vuitton Cup.

Napoli ha acceso il conto alla rovescia. In Piazza Vittoria è partito ufficialmente il countdown verso la 38^ America’s Cup. Un grande orologio segna da ora, giorno dopo giorno, il tempo che separa Napoli dall’appuntamento del 2027. Mancano 242 giorni alla Louis Vuitton Cup e 291 giorni all’America’s Cup. Non si tratta solo un display che scorre, ma è il battito di un’intera Nazione che si prepara a vivere un evento globale, che trasformerà Napoli nella capitale mondiale della grande vela e della grande bellezza. Un conto alla rovescia che rende visibile ciò che fino a ieri era ancora lontano e che da adesso diventa parte della quotidianità della città. Ogni giorno un passo in più verso il mare, verso il Golfo di Napoli, verso un appuntamento che porterà sulla scena internazionale non soltanto lo sport, ma l’intero sistema Paese. Approfondimento Su Sky la 38^ Louis Vuitton America's Cup!

La cerimonia di accensione Si è svolta alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, del Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e dell’Amministratore Delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, del Chief Executive Officer dell’America’s Cup Partnership Marzio Perrelli e del Ceo di Emirates Team New Zealand Grant Dalton. L’America’s Cup non è soltanto una regata. È tecnologia, innovazione, ricerca, competenze, economia del mare. È una piattaforma internazionale capace di raccontare l’Italia attraverso le sue eccellenze e, allo stesso tempo, di lasciare una traccia concreta sul territorio. E soprattutto non è un evento che arriva semplicemente a Napoli. È un evento che Napoli può portare nel mondo. Il countdown nasce proprio per questo: per rendere l’attesa parte dello spettacolo, per portare la coppa fuori dal campo di regata e dentro la città, per fare in modo che ogni cittadino possa sentirsi parte di una storia che è già cominciata.

Abodi: "Facciamo un’edizione straordinaria per meritarci la successiva" "Avere un countdown in piazza Vittoria vicino alla 'colonna spezzata' è un'idea di quello che noi vogliamo dare come obiettivo, l'importanza del mare e dell'accesso al mare per Napoli. E lo facciamo con un po' di coraggio: di solito il countdown è un freddo orologio che porta il tempo indietro, in realtà questo porterà sostanzialmente il tempo in avanti". Sono le parole di Diego Nepi Molineris, l'ad di Sport e Salute, soggetto attuatore dell'America's Cup incaricato dal Governo italiano. L'installazione, spiega Nepi, è "fatta di due vele che si incontrano in un momento importante del loro movimento, la virata. Quando si vira - prosegue - si cambia una traiettoria. L'obiettivo nostro è riuscire a virare prendendo ancora più vento nelle nostre vele, dando la spinta e la forza per fare ancora meglio. Quindi questa fase importante crea una seconda chance di andare più forte: una seconda chance di vita nuova per Bagnoli dopo decenni di abbandono, una seconda chance ai ragazzi di Nisida e una seconda chance a tutti noi che vogliamo semplicemente migliorarci. L'America's Cup deve essere per tutti un obiettivo del genere". "L'obiettivo - sottolinea il ministro Andrea Abodi - è fare di questa 38esima edizione dell'America's Cup un'edizione straordinaria che consenta di meritarci anche la 39esima. E' un obiettivo dichiarato e dipenderà da quanto riusciremo a fare, ma siamo ampiamente fiduciosi di avere tutte le carte in regola per poterci candidare anche per il dopo".