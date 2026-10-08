Atletica, Andy Diaz: "Anno pazzesco, un sogno superare i 18 metri"fiamme gialle
L’azzurro, medaglia d’oro agli Europei nel salto triplo, commenta la sua stagione in occasione del raduno delle Fiamme Gialle a Fiumicino, e guarda al futuro: "Il prossimo anno lavorerò sui centimetri che mancano". Il riferimento è al record del mondo sfiorato proprio agli Europei di Birmingham. Il suo nome, intanto, figura tra i dieci candidati della World Athletics alla palma di miglior atleta del mondo per il 2026. Consegna fissata il prossimo 29 novembre a Monaco
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