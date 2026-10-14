Larissa Iapichino nuova numero 1 del ranking mondialeATLETICA LEGGERA
Larissa Iapichino è la nuova numero uno del ranking di World Athletics nel salto in lungo. L'azzurra ha scavalcato la statunitense Tara Davis-Woodhall, ora guarda tutte dall'alto con 1.358 punti contro i 1.353 dell’americana. La campionessa d’Europa e detentrice del record italiano nel 2026 ha anche conquistato gli Ultimate Championships e l'argento mondiale indoor
Larissa Iapichino sul tetto del mondo. L’atleta azzurra ha completato l’inseguimento al numero uno del ranking globale di World Athletics nel salto in lungo, scavalcando la statunitense Tara Davis-Woodhall, campionessa olimpica a Parigi e campionessa del mondo a Tokyo. Iapichino è ora prima in graduatoria con 1.358 punti con i 1.353 dell’americana, frutto di un’annata strepitosa in cui ha conquistato il titolo di Campionessa d’Europa, ha vinto gli Ultimate Championships e ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali indoor. In più il 2026 è stato anche l’anno del record italiano, quel 7.12 metri che ha cancellato il precedente primato della madre Fiona May.
I punteggi ottenuti da Larissa
I migliori cinque risultati di ogni atleta nella stagione concorrono, attraverso una media, a formare il punteggio stagionale. Questi i punteggi di Larissa Iapichino:
- 1.456 punti per la vittoria agli Ultimate Championship (6.90 metri)
- 1.364 punti per il secondo posto in Diamond League a Eugene (7.12 metri)
- 1.337 punti per il secondo posto alle finali di Diamond League (6.86 metri)
- 1.326 punti per l’oro agli Europei (7.00 metri)
- 1.309 punti per l’argento ai Mondiali undoor (6.87 metri)
Il ranking di World Athletics
Questa la classifica delle migliori atlete nel salto in lungo nel 2026:
- Larissa Iapichino (Italia) 1.358 punti
- Tara Davis-Woodhall (Stati Uniti) 1.353 punti
- Alyssa Jones (Stati Uniti) 1.328 punti
- Monae’ Nichols (Stati Uniti) 1.326 punti
- Malaika Mihambo (Stati Uniti) 1.325 punti