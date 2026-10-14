Larissa Iapichino nuova numero 1 del ranking

Larissa Iapichino è la nuova numero uno del ranking di World Athletics nel salto in lungo. L'azzurra ha scavalcato la statunitense Tara Davis-Woodhall, ora guarda tutte dall'alto con 1.358 punti contro i 1.353 dell’americana. La campionessa d’Europa e detentrice del record italiano nel 2026 ha anche conquistato gli Ultimate Championships e l'argento mondiale indoor

Larissa Iapichino sul tetto del mondo. L’atleta azzurra ha completato l’inseguimento al numero uno del ranking globale di World Athletics nel salto in lungo, scavalcando la statunitense Tara Davis-Woodhall, campionessa olimpica a Parigi e campionessa del mondo a Tokyo. Iapichino è ora prima in graduatoria con 1.358 punti con i 1.353 dell’americana, frutto di un’annata strepitosa in cui ha conquistato il titolo di Campionessa d’Europa, ha vinto gli Ultimate Championships e ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali indoor. In più il 2026 è stato anche l’anno del record italiano, quel 7.12 metri che ha cancellato il precedente primato della madre Fiona May.