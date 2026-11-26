Il vodcast settimanale di Sky Sport in cui Franco Bragagna approfondisce gli argomenti in trend, le storie e i protagonisti degli ultimi 7 giorni di sport. Questa puntata, dove si celebrano gli spagnoli Carlos Alcaraz e Marc Marquez e le italiane Lara Colturi e Paola Egonu, non poteva non cominciare dalla notizia di questi giorni: dopo l'annuncio del ritiro facciamo un inchino a Federica Brignone, proprio come fecero Cortina Sara Hector e Thea Louise Stjernesund, e le diamo un suggerimento…