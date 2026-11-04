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il protagonista

Almgren, l'uomo che sussurra(va) alle corse

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©Getty

Ha sempre corso e l'ha fatto per più sport, ma in pochi lo conoscevano a causa di quei maledetti quarti posti che non riusciva a migliorare. Poi, è arrivata la Maratona di New York. La sua prima Maratona di New York. L'ha vinta

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