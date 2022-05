La medaglia d’oro olimpica torna a gareggiare sui 100 metri dopo la vittoria di Tokyo e lo fa in Kenya, sulla pista dello lo stadio Kasarani che si trova a 1865 metri di altitudine, condizioni favorevoli per provare ad abbassare ulteriormente il 9.80 che è anche il record europeo. Sono soltanto dieci gli atleti che hanno un tempo migliore dell’azzurro nella storia dell’atletica. Il meeting in diretta dalle 15.00 su Sky Sport Uno

GLI SPRINTER PIU' VELOCI AL MONDO E L'ALBO DEI GIOCHI