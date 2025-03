1/15

13) GRECIA

1 oro

0 argenti

0 bronzi

1 medaglia

L'unica medaglia della Grecia, un oro, è quello di Karalis...con l'olandese Vloon al termine della finale di salto con l'asta: entrambi saltano a 5.90 e alla fine optano per il "doppio oro". E se quello del greco è l'unico per il suo Paese, quello di Vloon è solo "uno dei tanti" per l'Olanda