Neve a Sun Valley: cambia l'orario delle discese

Ancora forti nevicate a Sun Valley, dove fino a giovedì 27 marzo sono in programma le finali della coppa del mondo di sci alpino. Cambiano gli orari delle due discese libere in programma oggi: quella maschile è stata riprogrammata alle 21 italiane, quella femminile alle 22. Entrambe la gare sono ancora comunque a rischio, dipendendo dall'evoluzione meteo delle prossime ore nella località statunitense. Particolare attenzione sulla prova donne, che potrebbe consegnare a Federica Brignone la seconda coppa del mondo della sua carriera. L'azzurra ha infatti in classifica generale 382 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami.

