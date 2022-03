1/10 Foto Facebook Siberian Power Show

IN RUSSIA: SIBERIAN POWER SHOW



Un contest sicuramente curioso in giro per il mondo, ma non fateli arrabbiare! Da anni in Russia si tiene la fiera internazionale delle prove di forza a Krasnojarsk, nel cuore della Siberia. Le esibizioni prevedono eventi convenzionali come le gare di body building e pole dance, ma tra le competizioni più apprezzate c’è il campionato russo di schiaffi. Avete capito bene, sberle a ripetizione tra i partecipanti