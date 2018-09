Nessun premio in denaro, in palio 'solamente' l'onore della vittoria. La Ryder Cup è la competizione regina del golf: la 42esima edizione (diretta esclusiva su Sky Sport canale 205) va in scena al Le Golf National di Parigi e prenderà il via venerdì, per concludersi domenica. La prima edizione risale al 1927 e fino al 1971 il torneo ha visto sfidarsi Stati Uniti e Gran Bretagna, alla quale dal 1973 è stata inglobata l'Irlanda, mentre dal 1979 il match ha visto fronteggiarsi gli States contro il Vecchio Continente. Sono 26 in totale le vittorie degli americani contro le 13 dell'Europa, esattamente il doppio. Ma dal 1979 la storia è cambiata, con undici i successi della compagine a stelle e strisce (campione in carica) contro i 10 degli avversari. Ospitata alternativamente nei due Continenti, per l'Europa si sono sempre scelti campi da golf britannici, fatta eccezione per l'edizione del 1997 in Spagna (disputatasi al Valderrama GC in onore di Seve Ballesteros) e quella di Francia 2018. Nel 2022 si giocherà invece a Roma, sul green del Marco Simone Golf & Country Club. Dopo l'edizione del 1999, a causa degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, la super sfida è sempre andata in scena negli anni pari. A Parigi l'Europa sarà guidata da Francesco Molinari, numero 5 del mondo e vincitore del primo Major della carriera all'Open Championship, con il torinese che sogna di chiudere un 2018 straordinario con l'ennesimo successo. Il piemontese, alla terza apparizione, si appresta ad eguagliare il record di presenze azzurre di Costantino Rocca, celebre pure per una hole in one show durante l'edizione del 1995 e per la vittoria nel 1997 contro Tiger Woods nel singolo. Proprio la Tigre, che domenica scorsa al Tour Championship ha rotto un digiuno di cinque anni, portando a casa l'80esimo successo in carriera, è l'uomo più atteso.

Woods: "Sono ancora duro da battere"

Tiger Woods, sei anni dopo la sua ultima Ryder Cup, tenterà di aiutare gli Stati Uniti a strappare la vittoria in casa dell'Europa dopo 25 anni. "Quando sono arrivato abbiamo fatto festa con i compagni - ha raccontato l'americano in conferenza stampa -. E' stato molto divertente quando li ho visti. Il percorso è piuttosto serrato ma è bello fare golf quando non ci sono 35 gradi di temperatura". Woods, uscito da problemi a ripetizione alla schiena che hanno messo a rischio la sua straordinaria carriera, vuole credere fino in fondo di essere tornato la vera "Tigre": "Prima di essere selezionato mi ero detto che in un modo o nell'altro ci sarei stato. Jim Furyk (il capitano, ndr) mi aveva chiesto di fare il vicecapitano. Ma adesso ho il mio posto di giocatore ed è una cosa molto diversa. E' bellissimo far parte di questa squadra, sono giovani ma hanno già parecchia esperienza. E io penso di essere ancora duro da battere".