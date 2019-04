Augusta Masters 2019: le 10 cose da sapere

Tutto pronto all'Augusta National per il Masters (11-14 aprile, diretta esclusiva su Sky Sport Golf HD), primo Major del 2019. In Georgia, l'americano Patrick Reed sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Nel field tutto il meglio del golf mondiale, da Dustin Johnson a Justin Thomas, passando per il nostro Chicco Molinari fino a Tiger Woods, che ad Augusta ha già indossato per 4 volte la giacca verde. A proposito di "green jacket", ecco le 10 cose da sapere in vista del Masters.

1. Il mito della "green jacket"

Il vincitore dell’Augusta Masters riceve, oltre al premio in denaro (comunicato ai giocatori solo durante l’ultima giornata), una giacca verde che gli viene consegnata durante la cerimonia di premiazione dal campione uscente. Il vincitore potrà tenerla con sé per tutto l’anno, riportandola al Club in occasione del Masters successivo. Attenzione però, perché avrà anche il diritto di poterla utilizzare ogni volta che tornerà ad Augusta. La giacca verde come divisa ufficiale dei soci del Club è stata istituita nel 1937 ed è diventata uno dei simboli del torneo. I soci del circolo devono comprarla e indossarla durante la disputa del Masters per farsi riconoscere dagli ospiti. La giacca ha un petto solo ed è a 3 bottoni; il tessuto è di lana tropicale e poliestere, il colore esatto è il “Masters Green” ed è adornata dal logo del circolo vicino alla tasca sinistra e nei bottoni.