Francesco Molinari è pronto per stupire al Masters Tournament, primo major del 2019, in programma in Georgia dall'11 al 14 aprile (diretta Sky Sport Golf). L'azzurro ha cominciato la stagione alla grande, vincendo l'Arnold Palmer Invitational (PGA Tour), per poi conquistare un terzo posto nel WGC-Dell Technologies Championship la scorsa settimana. "Quest'inverno ho lavorato duramente come mai avevo fatto prima. Senza fermarmi e soprattutto senza accontentarmi - ha spiegato il campione torinese intervistato dalla 'BBC' -. Il Masters? E' una grande sfida, spero di riuscire ad ottenere un grande risultato". Ad Augusta, Chicco ha ottenuto il suo miglior risultato nel 2012 con un 19° posto: "Il gioco corto e il putt sono due fattori che mi hanno fatto perdere posizioni negli anni passati - ha detto -. Visto il tipo di green, è ovviamente fondamentale fare meglio: penso di potercela fare". Per i bookmakers il grande favorito alla vittoria del Masters Tournament è Rory McIlroy: il trionfo dell'ex numero uno al mondo, che con il successo ad Augusta completerebbe il Grande Slam, per gli analisti delle scommesse vale otto volte la posta. Nella lista compare anche Francesco Molinari: il secondo trionfo major in carriera del "re" della Ryder Cup 2018 moltiplica venticinque volte l'importo giocato.

Molinari: "Vincendo l'Open ho realizzato un sogno"

"Con la vittoria all'Open Championship di Carnoustie ho coronato uno dei miei sogni della carriera sportiva. Ma adesso voglio continuare a migliorare ancora, a partire dal Masters". Francesco Molinari ha ripercorso così uno stellare 2018 che l'ha visto vincere in tutto il mondo: "Un altro desiderio era quello di essere uno dei migliori giocatori alla Ryder Cup di Parigi e aiutare l'Europa a vincere il trofeo. Sono davvero felice per aver realizzato questi sogni. Ma ho ancora degli obiettivi da raggiungere: tra questi quelli di vincere ancora". Nel frattempo con il terzo posto nel WGC-Dell Technologies Match Play Chicco ha guadagnato 565 punti, ed è passato così dal 113° al 14° posto della Race to Dubai, la money list europea, che vede al comando l'irlandese Shane Lowry. Molinari è invece al 7° posto del ranking mondiale con 7.0672 punti e mette nel mirino Bryson DeChambeau, sesto con 7.3447.