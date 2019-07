Un anno fa Francesco Molinari faceva la storia, vincendo l’Open Championship, primo torneo dello Slam del golf azzurro. Dodici mesi dopo il golfista torinese proverà a confermarsi campione. "Difendere il titolo è sempre speciale, ma farlo qui è un qualcosa di indescrivibile. Proverò a godermi questa esperienza nel miglior modo possibile", ha spiegato Molinari nella conferenza stampa di presentazione del British Open 2019 (in diretta su Sky Sport Golf da giovedì 18 luglio a domenica 21 luglio). L’azzurro ha appena riconsegnato la Claret Jug, il prestigioso trofeo del The Open, agli organizzatori del torneo. "Non è mai facile riconsegnare questa coppa, ma quando vedi il tuo nome tra i vincitori è una consolazione – ha proseguito 'Chicco' -. Farò il massimo per provare a rivincere. Non vedo l’ora di scendere in campo".

Il percorso 2019

L’Open Championship che nel 2018 ha incoronato Francesco Molinari si era giocato in Scozia, sul green di Carnustie. Quest’anno sarà il Royal Portrush Golf Club, nel Nord dell’Irlanda, il teatro del torneo più antico del mondo. "Il percorso è difficile, l’ho già affrontato nel 2012 durante l’Irish Open. Sarà una grande sfida", ha concluso Molinari.