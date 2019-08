Il regolamento della FedEx Cup

Anche se Koepka ha oltre 500 punti di margine sul secondo, la classifica può essere ribaltata. Infatti sono variati i punti che si assegneranno sia nel Northern Trust che nel successivo BMW Championship, (15-18 agosto) con 2.000 punti al vincitore (contro i 500 o 600 degli eventi precedenti), 1.200 al secondo e 760 al terzo per poi scendere rapidamente. Il Northern Trust prevede il taglio dopo 36 buche che promuoverà ai due turni finali 70 concorrenti e i pari merito al 70° posto, mentre non vi sarà taglio nel BMW Championship, ove accederanno i primi 70 della graduatoria FedEx, e nell’ultimo torneo (Tour Championship, 22-25 agosto) riservato ai primi trenta. Oltre ad aver ridotto le gare finali da quattro a tre vi sono state altre importanti novità a partire dal montepremi globale che sarà di 60 milioni di dollari contro i 35 milioni delle edizioni precedenti e il primo premio di 15 milioni contro i 10 del passato. Salito anche il secondo da tre milioni a cinque e naturalmente gli altri a seguire. E’ cambiato anche il regolamento dell’ultima gara. Non saranno resettati i punti secondo una tabella prestabilita, ma saranno assegnati colpi. Il primo classificato partirà dallo score di “meno 10” colpi, quindi ne avranno “meno 8” il secondo, scalando di uno fino al “meno 5” per il quinto e a “meno 4” dal sesto al decimo. Punteggi inferiori per gli altri (un colpo in meno per ogni cinque) fino a quota zero (26°-30°). In sostanza chi sarà in primo a termine del torneo si prenderà i 15 milioni della FedEx e stabilirà un nuovo record di vincita per una sola gara, fissato nel 2016 da Rory McIlroy in 11.530.000 dollari, che fece l’accoppiata FedEx Cup e Tour Championship.