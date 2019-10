La 76^ edizione dell’Open d’Italia di golf - presentata oggi al Salone d'Onore del Coni - deve ancora cominciare, ma l'Open d'Italia 2019 si annuncia già come un'edizione da record. All'Olgiata Golf Club di Roma i campioni del green si contenderanno un montepremi da 7 milioni di dollari (che il torneo manterrà fino al 2027) nella quinta tappa stagionale delle Rolex Series del massimo circuito continentale.

Da "Chicco" Molinari a Justin Rose, da Shane Lowry a Martin Kaymer, da Danny Willett a Padraig Harrington. Senza dimenticare Graeme McDowell, Jose' Maria Olazabal, Charl Schwartzel, Trevor Immelman e Michael Campbell. Undici i player che, in carriera, hanno vinto un evento del Grande Slam.

Gli italiani all'Olgiata

"L'Open d'Italia vanterà grandissimi campioni. Francesco Molinari ci farà vedere cose fenomenali, ne sono sicuro. Con lui ci saranno tanti grandi interpreti della disciplina come Justin Rose e molti altri. Ma l'Italia può contare su altri grandi giocatori come Andrea Pavan, Renato Paratore, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Nino Bertasio. Sarà grande spettacolo". Così Franco Chimenti, numero 1 della Federgolf, in occasione della presentazione della 76/a edizione dell'Open d'Italia.

Raggi: "Roma vicina a migliori eventi"

"Lo sport è fondamentale per i giovani. Le nostre attività abbracciano il sociale. Ospitare eventi del genere come l'Open d'Italia ci riempie di onore", le parole della sindaca di Roma. "La Ryder Cup poi è un evento unico e con il Comune di Guidonia lavoriamo da tempo per rendere l'evento davvero imperdibile. I progetti della Federgolf verso la Ryder Cup 2022, tra inclusione sociale, giovani e donne, è ammirevole. Questo è sport inclusivo".