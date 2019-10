Grande attesa per la rivincita degli Stati Uniti contro l'Europa nella Ryder Cup 2020, in programma il prossimo anno nel Wisconsin: i biglietti in vendita online sono andati a ruba, esauriti in meno di un'ora. E sui social è già polemica

I biglietti per la Ryder Cup 2020 esauriti dopo appena 50 minuti di vendita. E negli Stati Uniti scoppia la polemica per chi vantava una prelazione rivelatasi poi nulla. L'attesissima sfida tra Europa e America in programma dal 25 al 27 settembre del prossimo anno a Whistling Straits (Wisconsin) è già sold out. La Ryder Cup del 2016 ad Hazeltine, l'ultima giocatasi in America, ha attirato oltre 200.000 spettatori e le stime per il Wisconsin sono addirittura superiori. In rete esplode la rabbia dei tanti appassionati che non sono riusciti a riservare un tagliando nonostante le ampie garanzie ricevute, con "messaggi di errore" che hanno impedito loro di completare la transazione "a causa dell'elevata domanda". La mail dell'organizzazione è stata invasa da messaggi e richieste di risarcimento, e questa è stata la risposta: "Chi non ha ricevuto i biglietti desiderati potrà essere contattato in futuro in caso di nuove disponibilità". Meglio armarsi di pazienda e dito veloce sullo smarpthone e puntare a Roma 2022.