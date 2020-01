Avvio di 2020 da dimenticare per Francesco Molinari, che esce di scena al 2° giro del Farmers Insurance Open dopo un primo giro disastroso. Per l'azzurro si tratta della seconda eliminazione nel giro di una settimana

Francesco Molinari è stato eliminato al taglio dal Farmers Insurance Open, torneo del PGA Tour che si svolge sui due percorsi del Torrey Pines GC (North Course e South Course, entrambi par 72) a La Jolla, nei pressi di San Diego, in California. L'azzurro ha chiuso le prime due giornate con uno score di 146 (+2), pagando a carissimo prezzo una partenza disastrosa. Giovedì, infatti, il vincitore dell'Open 2018 aveva terminato il primo giro con un pessimo 79 (+7), che ne ha compromesso di fatto il fine settimana. Inutile lo spettacolare secondo giro, chiuso a 67 (-5), quarto score di giornata. Per Chicco, protagonista di una seconda parte di 2019 da dimenticare, si tratta della seconda eliminazione al taglio nel giro di una settimana dopo quella subita pochi giorni fa nell'American Express.