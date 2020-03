Il PGA Tour di golf non sembra risentire dell'emergenza coronavirus. I tornei proseguono incessantemente, tanto che nel fine settimana torna sul green Francesco Molinari. Dopo l'infortunio alla schiena che lo ha costretto al ritiro a poche ore dal via dell'Arnold Palmer, l'azzurro è tornato ad allenarsi. Il campione torinese, salvo imprevisti dell'ultima ora, giocherà il The Players Championship, torneo del PGA Tour, in programma da giovedì a domenica in Florida, che mette in palio un montepremi stellare da 15 milioni di dollari. "Sono un po' arrugginito - le dichiarazioni del piemontese - ma fisicamente sto bene. Farò altri test in queste ore e se tutto procederà per il verso giusto scenderò regolarmente in campo a Ponte Vedra Beach". Secondo i media americani, i problemi alla schiena per "Chicco" Molinari sarebbero iniziati 3-4 mesi fa. I primi dolori e le sedute di fisioterapia, con la situazione, che sembrava sotto controllo, deteriorata a poche ore dall'inizio dell'Arnold Palmer, con "Laser Frankie" che a Orlando non ha dunque avuto la possibilità di difendere il titolo conquistato nel 2019.