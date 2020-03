Niente golf, almeno sino alla fine di maggio. E' stato infatti rinviato anche il PGA Championship, secondo Major della stagione, in programma dal 14 al 17 maggio a San Francisco. Dopo l'Augusta Masters, salta dunque un altro grande appuntamento a causa dell'emergenza coronavirus. "Visto l'evolversi della situazione, abbiamo preso questa decisione insieme alle autorità pubbliche - si legge nella nota degli organizzatori -. Abbiamo subito cercato di trovare una data alternativa al torneo e abbiamo deciso di provare a ricollocare il PGA Championship in estate, una volta che saranno garantite tutte le misure di sicurezza". Il board del massimo circuito americano ha cancellato anche altri quattro eventi: l'RBC Heritage (13-19 aprile), lo Zurich Classic di New Orleans (20-26 aprile), il Wells Fargo Championship (27 aprile-3 maggio) e l'AT&T Byron Nelson (4-10 maggio). A rischio anche un altro torneo del Grande Slam, lo Us Open (18-21 giugno). Dopo essere stato l'ultimo sport a fermarsi, al termine del primo round del The Players Championship, adesso il grande golf è in ginocchio per via dell'emergenza sanitaria: lo stop ai tornei, per il momento, durerà fino alla fine di maggio.