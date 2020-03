Il coronavirus ferma anche il PGA Tour: sospeso al termine del 1° giro il The Player Championship e annullati altri tre tornei fino al 5 di aprile. "Non avevamo altra scelta", si legge nella note ufficiale. A rischio anche il Masters, in programma in Georgia dal 9 al 12 aprile

Alla fine anche il golf è costretto ad arrendersi al coronavirus. Il PGA Tour nella notte ha deciso di alzare bandiera bianca, cancellando il "The Players Championship" e i prossimi tre tornei: il Valspar Championship, il WGC-Dell Technologies Match Play e il Valero Texas Open (2-5 aprile). "Abbiamo fatto tutto il possibile - si legge in una nota del PGA Tour - ma non avevamo altra scelta. Crediamo questa sia la scelta più giusta per mettere tutti, giocatori, staff, organizzatori e pubblico, in sicurezza". L'emergenza sanitaria, che ha messo in ginocchio tutto lo sport mondiale, alla fine ferma anche il massimo circuito americano del green, che aveva provato in ogni modo a scongiurare il rinvio degli eventi. Ieri mattina il commissario Jay Monahan ha prima dichiarato che lo show non si sarebbe fermato poi, nel pomeriggio, ha cambiato nuovamente versione scegliendo d'intraprendere la strada delle porte chiuse al pubblico. Quindi a tarda notte è arrivata la decisione drastica: il PGA Tour si ferma dopo il primo round del The Players, una sorta di quinto Major del green (con montepremi record da 15.000.000 di dollari) che ha visto scendere sul green, in Florida, tutti i migliori giocatori del pianeta, compreso Francesco Molinari, 134° (76, +4). Tutto inutile. Score e prove cancellate, l'allarme coronavirus stoppa il PGA Tour e ora minaccia anche il Masters Tournament, primo torneo 2020 del Grande Slam in programma dal 9 al 12 aprile in Georgia (Stati Uniti).