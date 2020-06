PGA Tour riparte senza Woods: forfait in Texas

Tiger Woods non sarà al via del Charles Schwab Challenge, primo torneo post pandemia del PGA Tour in programma la prossima settimana in Texas. Assente anche Francesco Molinari. A luglio il primo evento con pubblico con il Memorial Tournament in Ohio CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Tiger Woods non sarà sul green al Charles Schwab Challenge, primo evento post pandemia del PGA Tour in programma da giovedì 11 a domenica 14 giugno in Texas, a porte chiuse. A Fort Worth scenderanno in campo tutti i primi 5 giocatori al mondo, dal leader Rory McIlroy a Jon Rahm, da Brooks Koepka a Justin Thomas, passando per Dustin Johnson, ma all'appello mancherà l'uomo più atteso, Woods. Il californiano, dopo aver vinto in Florida la seconda edizione del "The Match" contro Phil Mickelson, ha dunque rinviato l'appuntamento con il ritorno ufficiale sul green. Tra gli assenti eccellenti anche tanti big europei come l'azzurro Francesco Molinari e gli inglesi Tommy Fleetwood e Lee Westwood, 'bloccati' dalle rigide norme anti-Covid-19 per chi arriva negli Stati Uniti dall'Europa. Il field sarà comunque di eccellente livello: sul percorso del Colonial CC sono attesi infatti 101 vincitori (su un totale di 148 partecipanti) di almeno un torneo del massimo circuito americano del green.