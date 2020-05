Sospeso a causa dell'emergenza coronvairus dall'8 marzo scorso, il golf è pronto a tornare sul green: lo farà con lo European Tour dal 22 luglio in un mini Tour della Gran Bretagna che prevede 6 tornei già schedulati e da giocarsi, ovviamente, senza la presenza del pubblico. Il resto del calendario della stagione verrà comunicato più avanti CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Il golf dello European Tour è pronto a tornare sui green e lo farà a partire dal 22 luglio. Ovviamente senza tifosi sui campi, almeno nei primi eventi, e altrettanto ovviamente cercando di tutelare il più possibile la salute dei giocatori, attraverso il rispetto del protocollo che il comitato tecnico del Tour concorderà con le istituzioni. Nell’annuncio ufficiale, arrivato nel primo pomeriggio, il circuito ha comunicato le date dei 6 tornei del cosiddetto ‘Uk Swing’, che si disputeranno tra la fine di giugno e la fine di agosto, in un mese decisamente intenso. Il resto del programma della stagione, per il periodo compreso tra settembre e dicembre, sarà invece comunicato più avanti, mentre sono state decise le date di 4 eventi speciali, denominati Rolex Series e sempre all’interno del circuito dello European Tour, che si disputeranno a ottobre in Gran Bretagna e a dicembre tra il Sudafrica e gli Emirati Arabi Uniti. Ma andiamo con ordine.

"Uk Swing", i dettagli e le date dei 6 torneri La nuova stagione ripartirà dunque dall’Inghilterra il 22 luglio con il Betfred British Masters che si disputerà sul campo di Close House, vicino Newcastle, fino al 25, anticipando così di una settimana l’originaria collocazione nel calendario. Dal 30 luglio al 2 agosto sarà la volta dell’English Open al Marriott Forest of Arden, seguito dall’English Championship dal 6 al 9 agosto. Le due settimane seguenti ci si sposterà invece in Galles al Celtic Manor Resort per il Celtic Classic prima, dal 13 al 16 agosto, e il Wales Open poi, dal 20 al 23 agosto. Infine, chiuderà questo primo mini tour lo Uk Championship al The Belfry.