Jack Nicklaus rivela: "Ho avuto il coronavirus"

"Una forte tosse e mal di gola. Per quattro volte sono risultato positivo al test del tampone. Ho avuto il Covid-19 e con me anche mia moglie". Lo ha rivelato Jack Nicklaus, l'Orso d'oro del golf. Il 18 volte campione Major (record assoluto, Tiger Woods insegue a 15) durante lo stop, per maltempo, dell'ultimo round del Memorial Tournament (vinto poi da Jon Rahm, nuovo numero 1 mondiale), in una intervista all'emittente statunitense CBS ha svelato di aver contratto il Coronavirus. L'80enne di Columbus (Ohio) si è ammalato il 13 marzo scorso salvo poi rimanere in isolamento, nella sua villa nel sud della Florida, fino al 20 aprile. "Anche mia moglie Barbara - ha sottolineato Nicklaus - è risultata, pur essendo asintomatica, per 3 volte positiva al tampone. Siamo dei fortunati". E nel "suo" evento, il Memorial, Nicklaus ha voluto comunque mantenere fede a una tradizione che va avanti dal 1976, anno della prima edizione della rassegna. Ai tempi del Covid-19, però, Nicklaus alla stretta di mano ha preferito concedere il pugno a Jon Rahm, nuovo padrone del golf maschile e vincitore della gara del PGA Tour