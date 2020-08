Champ: "Razzismo è situazione intollerabile"

Il mondo del golf si unisce alla protesta dello sport americano e scende in campo per schierarsi contro ogni forma di razzismo e discriminazione negli Usa e lo fa attraverso un videomessaggio di Cameron Champ, giocatore americano con padre birazziale. "Questa è solo la punta dell'iceberg, la gente ha ignorato il problema per troppo tempo e siamo arrivati a un punto in cui la situazione è diventata intollerabile - ha spiegato Champ, vincitore di due tornei sul PGA Tour, in un video pubblicato sui social del circuito -. Il cambiamento deve avvenire e sento che si sta andando nella giusta direzione. Si tratta solo di accendere i riflettori. Per quel che mi riguarda farò tutto quello in cui credo per provare a sostenere il cambiamento. Ho visto molti altri atleti affrontare questi temi. La gente non vuole parlarne ma questa è la realtà in cui viviamo". Nel videomessaggio arrivato da Olympia Fields (Illinois), dove questo fine settimana si gioca il via il BMW Championship, Champ indossa una scarpa nera e una bianca, quest'ultima con la scritta "Jacob Blake" e "BLM" (Black Lives Matter).