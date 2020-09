Us Open in diretta su Sky Sport: la guida tv

Da giovedì a domenica lo Us Open di golf è protagonista su Sky Sport: tutte le quattro giornate di gara in diretta. Sul percorso del Winged Foot Golf Club di Mamaroneck, nello stato di New York, lo statunitense Woodland difenderà il titolo conquistato lo scorso anno

Il grande golf fa tappa negli Stati Uniti, dove da giovedì 17 a domenica 20 settembre è in programma lo ”US Open”, secondo Major della stagione. Tutte le quattro giornate di gara in diretta su Sky Sport Collection (la prima parte di venerdì anche su Sky Sport 252) e in streaming su NOW TV. Commento affidato a Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Roberto Zappa, Alessandro Lupi e Michele Gallerani.

Si gioca sul percorso del Winged Foot Golf Club di Mamaroneck, nello stato di New York, e a difendere il titolo conquistato nella passata edizione sarà lo statunitense Gary Woodland.



144 i giocatori al via e tra i favoriti spiccano i nomi dell’americano Dustin Johnson, numero uno del ranking mondiale, dello spagnolo John Rahm, numero due, dell’altro americano, Justin Thomas, numero tre, del nordirlandese Rory McIlroy e del giovane inglese Collin Morikawa, vincitore a sorpresa ad agosto del PGA Championship, primo Major del 2020. Non tra i favoriti, ma da seguire sempre con grande attenzione, anche gli statunitensi Tiger Woods, Phil Mickelson, Bryson DeChambeau e Webb Simpson, gli inglesi Justin Rose e Tommy Fleetwood, l’australiano Adam Scott e il giapponese Hideki Matsuyama. Sul green americano anche l’italiano Renato Paratore, per la seconda volta in carriera presente ad un Major. Dotato di un montepremi complessivo altissimo, ben 12.500.000 dollari, il torneo mette in palio anche 600 punti validi per la FedEx Cup.

La programmazione in diretta su Sky dello “US Open”



(anche in streaming su NOW TV)

Giovedì 17 settembre

prima giornata dalle 15 alle 1 Sky Sport Collection

Venerdì 18 settembre

seconda giornata dalle 13.30 alle 16.30 Sky Sport 252

dalle 16 alle 1 Sky Sport Collection

Sabato 19 settembre

terza giornata dalle 18.15 alle 2 Sky Sport Collection

Domenica 20 settembre

quarta giornata dalle 15.50 alle 24 Sky Sport Collection