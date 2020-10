Golf, a Pozzolengo l'Open d'Italia. La guida

Dal 22 al 25 ottobre si giocherà, a porte chiuse, la 77esima edizione dell'Open d'Italia di golf, presentata oggi allo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo (Brescia), circolo lombardo che ospiterà il torneo dell'European Tour. Tutte le quattro giornate saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV (oltre che su Sky Go, anche in HD)

Per la 41esima volta nella sua storia la Lombardia ospiterà la massima rassegna del golf tricolore che, a causa dell'emergenza sanitaria, andrà in scena a porte chiuse. Sarà la prima volta in assoluto allo Chervò Golf Club San Vigilio. Per un evento sempre più itinerante, nel segno del progetto Ryder Cup 2023. Saranno in tutto 114 i concorrenti e la competizione metterà in palio un montepremi complessivo di 1 milione di euro (con prima moneta di 160.650). Da Kaymer a Westwood, i big all'Open d'Italia L'Open d'Italia di golf cala i suoi assi. Alla 77esima edizione ci saranno anche due ex numeri 1 al mondo: l'annuncio durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Kaymer, 35enne di Dusseldorf (Germania), è salito sul gradino più alto del world ranking nel 2011 e in carriera vanta 4 apparizioni in Ryder Cup. Westwood, 47enne di Workshop (Inghilterra), è tra i pochi golfisti in circolazione ad aver vinto in cinque diversi Continenti (Europa, Nord America, Asia, Africa e Oceania). E nell'ottobre 2010 è diventato leader mondiale – posizione occupata per 22 settimane - ponendo fine al regno di Tiger Woods. Per lui 10 Ryder Cup giocate.

Paratore guida azzurri, c'è Manassero, assente Chicco Molinari leggi anche Impresa Paratore: vince il British Masters Dopo aver trionfato al British Masters e chiuso al settimo posto il BMW PGA Championship, da molti considerato come una sorta di "quinto" Major del golf maschile, Renato Paratore sarà il giocatore azzurro più atteso all'Open d'Italia di golf. Non ci sarà invece Francesco Molinari, vincitore del torneo nel 2006 e nel 2016. Ma la 77esima edizione dell'Open d'Italia vedrà in campo tanti golfisti di punta del green tricolore. Paratore, che vanta tre Top 10 stagionali, sarà affiancato in campo da Guido Migliozzi - con lui s'è trasferito a Dubai proprio prima del lockdown - e Nino Bertasio, bresciano d'adozione. Nel field, tra gli altri, pure Matteo Manassero a cui Franco Chimenti, numero 1 della Federazione Italiana Golf e vicepresidente vicario del Coni, ha riservato la prima wild card. Poi Edoardo Molinari, Francesco Laporta e Lorenzo Gagli. E ancora: Lorenzo Scalise, Aron Zemmer, Enrico Di Nitto, Giulio Castagnara e Stefano Mazzoli.