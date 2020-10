Open d'Italia al via: tutto il torneo live su Sky

Tutto pronto per la 77^ edizione dell'Open d'Italia di golf che si disputerà-rigorosamente a porte chiuse- da giovedì 22 a domenica 25 ottobre a Pozzolengo, in provincia di Brescia, sul recente percorso dello Chervò San Virgilio. Tutto il torneo live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV (oltre che su Sky Go, anche in HD)

77^edizione dell’Italian Open: ci siamo. Nonostante l’emergenza sanitaria si gioca, rigorosamente a porte chiuse, da giovedì 22 a domenica 25 ottobre, a Pozzolengo, in provincia di Brescia, sul recente percorso dello Chervò San Virgilio, aperto soltanto nel 2008. Per la 41esima volta nella storia di questa unica tappa italiana dell’European tour si gioca in Lombardia. 114 giocatori inseriti nel field. Presenti due ex numero 1 del world ranking. Il tedesco Martin Kaymer che in carriera ha giocato 4 Rydercup e l’inglese Lee Westwood con 10 presenze. L’attenzione è tutta sugli azzurri. In gara Renato Paratore, reduce dal 37esimo posto allo Scottish Championship della scorsa settimana con tre top ten in questa stagione e la vittoria al British Masters. In campo anche Edoardo Molinari. Tra gli altri Laporta, Migliozzi, Bertasio e la wild card Matteo Manassero. In gara anche un golfista paralilmpico Tommaso Perrino.

leggi anche Ryder Cup a Roma sarà dal 29/9 all'1/10 del 2023 Per un totale di 600 persone tra staff, caddie ed atleti inseriti in una vera e propria bolla anti covid. In un anno così particolare, l’obiettivo degli organizzatori è stato quello di giocare il torneo, inserito nel progetto Rydercup 2023, nonostante il montepremi dai 7 milioni dell’anno scorso sia stato ridotto ad un milione. 160 mila il premio per il vincitore che l’anno scorso all’Olgiata golf club è stato Bernd Wiesberger. In questa stagione l’Open d’Italia si inserisce verso la fine del calendario dell’European Tour in attesa del gran finale delle Rolex Series a dicembre con il Dp World Tour Championship di Dubai nell’attesa di una nuova stagione dove si pensa addirittura a due tappe italiane nel circuito europeo.