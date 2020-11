Augusta Masters, il britannico Casey al comando

Paul Casey superstar nella prima giornata dell’84^edizione dellAugusta Masters. Il 43enne inglese che ha giocato il primo Masters in carriera nel 2004 ha chiuso un giro perfetto, pulito e senza errori in 65 per un totale di -7. Due colpi dietro Shauffele e Simpson. La difesa del titolo per Tiger Woods è partita con un giro record senza bogey (64 tot -4) per la prima volta dal Pga Championship 2009. Tiger ha nel mirino la sesta green jacket della carriera. Stesso score di Tiger per il campione Masters 2018 Patrick Reed. A -3 tra gli altri anche lo spagnolo John Rham in una classifica ancora provvisoria perché la prima giornata si conclude nella mattinata di venerdì causa ritardo di tre ore accumulato per l’interruzione dovuta al maltempo. Temporaneamente 51esimo Francesco Molinari (ha giocato 10 buche). Diretta secondo round dalle 19 su Sky Sport Uno (studio alle 18.45).