Emozioni e colpi spettacolari in questa edizione del Masters di Augusta. Nel terzo giro, un’altra “hole in one”. Dopo quella della buca 16, realizzata nella prima giornata dall'inglese Tommy Fleetwood, ieri è toccato al canadese Corey Conners festeggiare questo straordinario colpo alla buca 6: un par 3 in discesa di 166 metri. In attesa del giro finale (diretta dalle 20 Sky Sport Arena), Conners in classifica è ad un colpo dal quartetto di inseguitori del leader Matsuyama

MASTERS, LA SITUAZIONE DOPO IL 3° GIRO