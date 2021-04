Al termine del terzo giro dell'Augusta Masters, dopo continui colpi di scena, c'è un nuovo leader in classifica: è il giapponese Hideki Matsuyama, con 4 colpi di vantaggio su un poker di inseguitori (Rose, Schauffele, Leishman e Zalatoris). "Hole in one" per il canadese Corey Conners. Francesco Molinari in 21esima posizione. Stasera il giro finale: diretta dalle 20 su Sky Sport Arena

Benvenuti ad Augusta. Per capire realmente il fascino del Masters basterebbe rivedere l’ultima ora e mezzo di gioco del terzo giro. Una continua serie di svolte improvvise e cambi di leadership, con colpi di tecnica straordinaria e difficoltà estrema che rendono l’idea del perché questo sia il torneo più ambito di tutti.

Alla vigilia del giro finale, dopo due round e mezzo condotti in testa dall’inglese Justin Rose, c’è il giapponese Hideki Matsuyama. Uno swing tutto particolare e due mani da pittore del green. Adesso è lui il favorito per la vittoria, dopo aver chiuso il terzo giro in 65 colpi (stesso score che Rose aveva registrato giovedì), unico in doppia cifra a -11 . Anche se in carriera, su 32 tornei major giocati, non ha mai combattuto per portarne a casa uno e, al massimo, è giunto secondo pari merito allo US Open del 2017, a 4 colpi dal vincitore Brooks Koepka.