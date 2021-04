A due mesi dal grave incidente in auto, ecco il primo scatto di Tiger Woods: il campione americano sorride, in stampelle e con un tutore alla gamba destra, insieme al suo cane. "Il mio recupero sta procedendo velocemente", ha scritto il 15 volte vincitore di un Major, di cui non si conoscono però ancora i tempi di recupero per vederlo nuovamente sul green

