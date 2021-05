Phil Mickelson vince il PGA Championship

Il californiano Phil Mickelson è diventato a 50 anni il più anziano vincitore di un torneo del Grande slam di golf, vincendo il Pga Championship - il sesto Major della sua carriera - a Kiawah Island in South Carolina. Il primato apparteneva all'altro americano Julius Boros, vincitore dello Us Pga a 48 anni nel 1968. Mickelson ha chiuso sull'Ocean Course a -6, mantenendo due colpi di vantaggio sul connazionale Brooks Koepka e sul sudafricano Louis Oosthuizen. "Sicuramente uno dei momenti che custodirò per tutta la mia vita", ha detto Mickelson dopo la vittoria.