Open d'Italia a Hojgaard: Laporta primo italiano

Il vincitore della 78^ edizione dell'Open d'Italia di golf è Nicolai Hojgaard. Nella manifestazione che si è svolta a Guidonia Montecelio (Roma), al Marco Simone Golf & Country Club, il danese si è imposto con uno score di 271 (66 69 65 71, -13): decisivo un birdie nel finale. Per il golfista classe 2001 è il primo successo in carriera sull'European Tour. Il successo di Nicolai Hojgaard arriva subito dopo la vittoria del fratello gemello Rasmus, che appena una settimana fa si era imposto in Svizzera all'Omega European Masters: non era mai successo nella storia dell'European Tour che due fratelli vincessero uno dopo l'altro un evento del massimo circuito continentale del golf maschile.