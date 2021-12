Tiger Woods è tornato a colpire un full swing. Il fenomeno americano lo ha fatto durante un'allenamento alla vigilia dell'Hero World Challenge, torneo non ufficiale del massimo circuito americano (organizzato dalla fondazione di Woods) in programma dal 2 al 5 dicembre alle Bahamas. A documentarlo un video postato dall'account Twitter del PGA Tour. E' un momento speciale per il golf e per tutto il mondo dello sport, che ritrova sul green il più famoso giocatore della storia (15 Major e 82 trionfi nel circuito), rientrato in campo dopo il terribile incidente d'auto dello scorso 23 febbraio. L'americano era stato chiaro pochi giorni fa in conferenza stampa: "Sono in grado di giocare a golf, ma non so ancora su quali livelli. Per questo motivo è ancora difficile stabilire quando potrò disputare un torneo del Pga Tour. Sarò un giocatore part-time".