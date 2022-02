Stagione del golf riparte dal Saudi International

La stagione del golf 2022 su Sky Sport comincia questo weekend. Da giovedi 3 febbraio a domenica 6 febbraio si gioca il Saudi International al Royal Greens and Country Club di King Abdullah Economic City, in Arabia Saudita. Si tratta di un ricco torneo dell’Asian Tour con un montepremi da cinque milioni di dollari ed un field di global stars. Quattro dei primi dieci del mondo. Venti dei primi cinquanta del world ranking a partire da Patrick Cantlay. E non manca Dustin Johnson che il torneo in Arabia Saudita l’ha già vinto due volte nel 2019 e 2021. Nel field anche il bombardiere Bryson Dechambeu, Tommy Fleetwood, Paul Casey e Ian Poulter. Appuntamento da giovedi 3 febbraio alle 9 live su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno.