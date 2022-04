Golf, Augusta Master femminile con due azzurre

Appuntamento con l'Augusta National Women’s Amateur con Benedetta Moresco e Carolina Melgrati, le due azzurre in Georgia. Su Sky Sport Action il giro conclusivo da seguire live sabato 2 aprile dalle ore 18

L’Augusta National Women’s Amateur 2022 ci proietta già nell’atmosfera del primo major della stagione, in programma dal 7 al 10 aprile. 71 ragazze inserite nel field del torneo femminile in corso di svolgimento in Georgia con due italiane: Carolina Melgrati e Benedetta Moresco.

Giovani ragazze azzurre al Masters

Carolina, 19 anni da Monza, decima lo scorso anno nel Ladies Italian Open e 37^nel world golf amateur ranking, è al debutto nella competizione, mentre l’altra azzurra, Benedetta Moresco, 20 anni di Vincenza, studentessa alla University of Alabama, alla seconda apparizione nel torneo è attualmente la miglior italiana nel world amateur golf ranking dove occupa la dodicesima posizione. Benedetta è partita fortissimo ed ha chiuso in prima posizione nel leaderboard al termine del primo giro insieme con l’americana Anna David.