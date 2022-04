Augusta Masters, al via oggi LIVE su Sky

Quattro giornate da seguire live su Sky Sport

Tutte le quattro giornate di gara in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con il commento affidato a Alessandro Lupi, Michele Gallerani, Massimo Scarpa e Roberto Zappa. A precedere l’inizio delle giornate di gara uno Studio Golf condotto da Francesca Piantanida, in compagnia dei talent di golf di Sky, in onda live su Sky Sport 24. Su Sky e in streaming su NOW non solo il Masters di Augusta, ma anche gli altri tre “Major”, ovvero gli eventi più prestigiosi della stagione del golf mondiale: il PGA Championship a maggio, lo US Open a giugno e il The Open Championship a luglio.